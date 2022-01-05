Bilgisayardan TV’ye Kablosuz Görüntü Aktarma Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni akıllı televizyon piyasaya çıkıyor. Özellikle yeni çıkan TV’ler de internet bağlantısı mevcut. Klasik bir yansıtma ile çok kaliteli sonuçlar alamazsınız. Sizin için PC’den TV’ye kablosuz görüntü aktarma işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz cihazları anlattık.

Özellikle sevdiklerimizle film izlerken ve oyun deneyimi açısından küçük ekranlar cidden insanların gözünü yorabiliyor. Bu yüzden insanlar bilgisayarlarında ki görüntüleri TV ekranına yansıtmak istiyor.

Peki, PC’den TV’ye kablosuz görüntü aktarma nasıl yapılır? Bu işlem için kullanabileceğiniz birkaç farklı cihaz var. Her bütçeye uygun modellerini bulabileceğiniz bu cihazlar sayesinden PC’den TV’ye kablosuz görüntü aktarma işlemini sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

PC’den TV’ye Kablosuz Görüntü Aktarma Yolları?

Kablosuz HDMI Kitleri ile Kablosuz Görüntü Aktarma

Kablosuz HDMI kitleri, hiç bir bağlantıya ihtiyaç duymadan bir bilgisayar ve televizyon arasında görüntü sağlar. Piyasada hemen hemen her bütçeye uygun bir fiyatta bu cihazlardan bulabilirsiniz. Bunların arasından kendinize en iyi olanı seçip kullanabilirisiniz.

Kablosuz HDMI kitleri ile kablosuz görüntü aktarma işlemi için HDMI girişine sahip bir bilgisayara ve akıllı bir televizyona ihtiyacınız vardır. Eğer aldığınız bilgisayar ve televizyon güncel ise endişelenmenize gerek yoktur. Yakın zamanda çıkan hemen hemen her akıllı cihazda bu özellikler mevcuttur.

Kablosuz HDMI kitleri, aşağı yukarı kullanıcılara 30 metrelik bir kullanım mesafesi sunar. Bu menzil içerisinde yer alan tüm cihazlar bu özelliği kullanabilir. Ancak unutmamalı ki mesafe ne kadar yakınsa o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz.

Google Chromecast ile Kablosuz Görüntü Aktarma

Google Chromecast, yeni nesil akıllı cihazlar ile HDMI girişine sahip tüm televizyonları birbirine bağlayabilen bir cihazdır. Oldukça küçük boyutta olan Google Chromecast’i televizyonunuza bağladıktan sonra Mac ve Windows bilgisayarlarınız ile ya da iOS ve Android cihazlarınız ile kolayca kontrol edebilirsiniz.

Google Chromecast ile kablosuz görüntü aktarmak için Google Chromecast’in ve görüntü aktarımı yapmak istediğiniz cihazın aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Televizyon açıldığı an aktif duruma geçen Google Chromecast ile aynı ağa bağlandıktan sonra eşleşebilir ve kablosuz görüntü aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Şu an piyasada Google Chromecast 3. nesil modeli bulabilirsiniz. Google Chromecast 3. nesil çok daha gelişmiş bir bağlantı hizmeti sunuyor. Farklı teknoloji mağazalarında ve internet sitelerinde Google Chromecast’i değişen indirim ve fiyat avantajlarıyla satın alabilirsiniz.

Oyun Konsolları ile Kablosuz Görüntü Aktarma

Herhangi bir markaya sahip bir oyun konsolunuz varsa kolaylıkla kablosuz şekilde görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Steam Link, Microsoft Xbox, Sony Playstation gibi oyun konsolları üzerinden görüntü aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Oyun konsolunuzun gücüne bağlı olarak birden fazla cihaza görüntü aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki böyle cihazlara sahip değilseniz almadan önce konu hakkında detaylı bir araştırma yapmanızı öneririz.

Yansıtma Yöntemi ile Kablosuz Görüntü Aktarma

Yansıtma yöntemi ile kablosuz görüntü aktarma işlemi en sık tercih edilen ve herhangi bir ek cihaz gerektirmeyen bir yöntemdir ancak her zaman başarılı sonuç vermez. Çünkü direkt olarak bilgisayardan televizyona yansıtılan görüntü, adı üzerinde, bir yansıtmadır ve görüntü kalitesi kaybına neden olabilir.

Özellikle bilgisayardan televizyona kablosuz görüntü aktararak oyun oynamak isteyen kullanıcılar, yansıtma yöntemi sonucu gerçekleşen takılmalardan ya da geç yansıtmalardan hiç memnun olmayacaklardır. Fakat yine de uygulanabilir bir yöntem.

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