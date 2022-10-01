Bilgisayarınızdaki Csrss Exe Nedir? Ne İşe Yarar?

Günümüzün en büyük icatlarından biri olan bilgisayar hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. İçinde bulundurduğu birçok terimlerden ve bilgisayarın işleyişini etkileyen dosyalar bulunmakta. Bugünkü yazımızda sizlere bilgisayarınızdaki csrss Exe nedir ve ne işe yarar sorularının cevabını vereceğiz.

Aslında ilk olarak 1996’da yayımlanan Windows NT 4.0’dan önce, csrss.exe dosyası pencereleri yönetmek, ekranda bir şeyler çizmek ve diğer benzer işlevleri yerine getirmek gibi grafik sisteminden sorumlu haldeydi daha sonra işlevi değişmeye başladı.

Şu anda ise Csrss.exe görev yöneticisinde istemci sunucusu çalışma zamanı işlemi olarak Windows’un oldukça önemli bir parçası halinde. Bunun yanında Windows 7, Windows 8 veya Windows 10’u kullanıyorsanız arka planda bazı önemli işlevler gerçekleştirmesidir.

İstemci Sunucusu Çalışma Zamanı Süreci Nedir?

Görev Yöneticisinde herhangi bir Windows bilgisayarında çalıştırdığınızda, İstemci Sunucusu Çalışma Zamanı İşlemi adı verilen bu terimin önemini göreceksiniz. Bu, Windows’un istemci sunucu çalışma zamanı alt sistemi anlamına gelen csrss.exe için kullandığı görünen ad olarak karşımıza çıkıyor.

Csrss.Exe Dosyası Devre Dışı Bırakılır mı?

Windows kurulduğundan beri csrss.exe dosyası, bugün eski önemini taşımasa bile hala sistemin önemli parçaları arasında yerini almaktadır. Virüs gibi ciddi bir problemle karşı karşıya kalmadığınız sürece bu programla ilgili bir değişikliliğe gitmenize gerek yok. Herhangi bir değişiklik ile yaptığınız bir işlem, bilgisayarınıza ciddi zararlar verebilir ve oldukça uğraştıracak işler çıkabilir.

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