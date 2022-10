Bu günlerde herkes bir tür bulut depolama seçeneği araştırıyor gibi görünüyor – bu kurumsal dosyalarınızı verilerinizden uzak tutmak istiyorsanız kendi çözümünüzü kendiniz bile yapabilirsiniz, ancak tüm bulut aboneliklerinin eşit olmadığını bilmek önemlidir. Bazı depolama sağlayıcıları, şifreleme, daha iyi entegrasyon ve işbirliği gibi ekstra özellikler sunar. Google Drive, uzun süredir pek çok şirketin bulut depolama alanında tercihi olmuştur, bu nedenle Google One tam olarak masaya ne getiriyor ve gerçekten büyük G’nin bulut depolama çözümünün en son yinelemesine ihtiyacınız var mı?

Google One nedir?

Kısacası Google One, Google’ın Gmail, Drive ve Fotoğraflar gibi diğer hizmetlerine sorunsuz bir şekilde bağlanan bir dizi bulut tabanlı veri yönetimi aracıyla birlikte gelen bir bulut depolama alanıdır. Bir Google hesabı açtığınızda, Google One aracılığıyla otomatik olarak 15 GB ücretsiz bulut depolama alanı elde edersiniz; önceden bu, Google Drive’ın bir parçasıydı. Google One’daki depolama alanı, Google’ın çeşitli bulut ürünleri (Drive, Gmail ve Fotoğraflar) arasında paylaşıldığından, bu hizmetlerden herhangi birine dosya yüklemek, kullanılabilir alanı tüketecektir. Google One ayrıca, ücretsiz 15 GB’lık alanınızın bitmesi veya bulut yedeklemelerini kullanmayı planlıyorsanız, genişletilmiş depolama alanı için ücretli abonelikler sunar.

Google One ile ne elde edersiniz?

15 GB ile sınırlı olsa da, büyük bir fotoğraf kitaplığını yedeklemeye çalışmıyorsanız, Google One’dan aldığınız ücretsiz depolama alanı yine de yararlıdır; size telefon ayarlarınızı yedeklemek, e-postaları depolamak ve küçük bir önemli koleksiyon kaydetmek için bir yer sağlar. Bu depolamaya sahip olmanın en büyük yararı, temelde bir web tarayıcısını destekleyen herhangi bir platformda yedeklenen dosyalara erişiminiz olmasıdır.

Google One’ın ücretli aylık aboneliği, her biri kullanıcılara yalnızca e-postalar, bulut yedeklemeleri ve genel dosya yönetimi için belirli bir depolama alanına erişim vermekle kalmayıp, 5.79 TL Temel katman, 11.59 TL Standart katman ve 28.99 TL Premium katman olmak üzere üç farklı şekilde gelir. Aynı zamanda kullanıcılara ilk bakışta aşikar olmayabilecek diğer avantajlara erişim sağlar. 2 TB sizin için yeterli değilse, mevcut aboneler için ek ücret ödeyerek 5 TB, 10 TB, 20 TB ve 30 TB kapasiteye sahip aylık planlar da vardır. Ayrıca, Google’ın yıllık olarak faturalandırılırsa abonelik için indirim sunduğunu, 100 GB’ı 57.99 TL, 200 GB’ı 115.99 TL ve 2 TB’yi 299.99 TL olarak sunduğuna dikkat edilmelidir; 2 TB’ın üzerinde yıllık fatura indirimi yoktur.

Fiyat detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

5.79 TL tutarındaki Google One Basic katmanı, kullanıcılara 100 GB depolama alanına, Pixel’e özel fotoğraf filtrelerine ve fotoğraflar Google Fotoğraflar için AI destekli fotoğraf düzenleme araçlarına ve Google Experts’ten 7/24 canlı sohbet, e-posta veya telefon desteğine erişim sağlar. Standart pakete bir katmana çıkmak, Temel paketin diğer tüm avantajlarını korurken depolama alanınızı 200 GB’a çıkarır. Depolama alanınızı yalnızca 2 TB’a çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda bir Google VPN hizmetine erişim sağlayan 28.99 TL’lik paket söz konusu olduğunda işler daha da ilginçleşiyor.

Avustralya, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’deki Google One aboneleri de Google Store’dan belirli satın alma işlemlerinde ödül almaya hak kazanır. 200 GB katmanının üyeleri, Google Store üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde mağaza kredisi şeklinde %3 geri alma hakkına sahipken, 2 TB ve üzeri planların üyeleri %10’a kadar geri ödeme hakkına sahiptir.

Google One VPN

Haziran 2022 itibariyle, Google One VPN hem Android hem de iOS için kullanılabilir ve hala küçük bir ülke listesiyle sınırlı olsa da Google, VPN hizmetinin kullanılabilirliğini yavaş ama emin adımlarla yeni bölgelere genişletiyor. Ne yazık ki, Netflix veya Amazon Prime gibi cihazlarda coğrafi engellemeyi önlemek için bir VPN arıyorsanız, şansınız kalmadı – Google’ın VPN’si yalnızca son kullanıcıya bir geçiş sunar ve bu sizi otomatik olarak ülkenizdeki en yakın sunucu. Google’ın VPN’si, manuel konum seçimine ve daha fazla özelleştirmeye izin veren sistemlerin aksine, esas olarak bir güvenlik ve gizlilik olarak pazarlanmaktadır. Güvenlik odaklı olan Google’ın VPN’si, cihaz trafiğinizi şifreler, IP adresinizi gizler ve iddiaya göre yalnızca çok az miktarda anonim kullanıcı verisini günlüğe kaydeder – bu, Google’ın hizmeti ilk duyurduğunda çoğu kişinin sahip olduğu bir endişedir.

Google One’ın 2 TB Premium katmanına zaten aboneyseniz ve henüz VPN’yi kullanmadıysanız – buna erişiminiz var, bu nedenle bağlantınızı güvende tutmaktan başka bir neden yoksa deneyebilirsiniz. VPN hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, Google, sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili tüm ayrıntıları içeren bir teknik inceleme yayınladı; burada şirket, VPN’nin kullanıcı verilerini toplamak veya satmak için asla kullanılmayacağını iddia ediyor. Google ayrıca, herhangi bir kurnazlık veya gizlilik endişesi olmadığından emin olmak için VPN’nin üçüncü bir tarafça denetlendiği gerçeğini de vurgulamaktadır.

Google One depolama alanını yönetme

Google One, tüm Google hizmetlerinizle bağlantılıdır; yani Gmail, Google Fotoğraflar, Drive’ı kullandığınızda veya telefonunuzu yedeklediğinizde depolama alanınızı otomatik olarak kullanırsınız. Play Store’da bulunan Google One uygulaması, bulut depolamanızı yönetmek için Google’ın merkezidir. Uygulama, bulut depolama alanında yer açmanıza, etkinleştirdiğiniz tüm aile paylaşım ayarlarını yönetmenize ve ücretli aboneliğe dahil olan 7/24 canlı desteğe erişmenize yardımcı olacak özelliklere erişmenizi sağlar.

Google One uygulaması Android cihazınıza önceden yüklenmiş olarak gelebilir, ancak değilse, doğrudan Play Store’dan veya APKMirror‘dan yükleyebilirsiniz.

Google One Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Google One aile paylaşımı

Ücretli Google One abonelikleri, kullanıcıların Google One avantajlarını abonelik katmanından bağımsız olarak en fazla beş kişiyle paylaşmasına olanak tanıyan aile paylaşımı özelliğiyle birlikte gelir. Aile paylaşımını etkinleştirmek, depolama alanınızı paylaşmayı seçtiğiniz kişilerin, siz onlara açıkça izin vermediğiniz sürece, bilgilerinize veya kişisel dosyalarınıza erişebileceği anlamına gelmez. İlginç bir şekilde, Google One depolama alanınızı bir aile üyesiyle paylaşmış olsanız bile, ücretli kotanıza girmeden önce kişisel 15 GB’lık ücretsiz Google One depolama alanını doldurmaları gerekecek, yani depolama alanınız yalnızca gerekli hale gelir. Bununla birlikte, Google, her kullanıcının bir aile grubundaki depolama alanını istedikleri kadar kullanmasına izin vermeyi uygun gördü ve herhangi bir kullanım sınırlaması mümkün değil.

Google One’da aile paylaşımını etkinleştirmek için aile grubunun tüm üyelerinin aynı ülkede olması gerekir.

Google One, mevcut birçok bulut depolama seçeneğinden yalnızca biridir, ancak aile paylaşımı, otomatik cihaz yedeklemeleri ve sıkı Google hesabı entegrasyonları nedeniyle benzersiz bir değer sunar – ve her şey düşünüldüğünde makul bir fiyata. Artık paranın satın alabileceği en iyi Android telefonlarda bile tüm sevimli kedi fotoğraflarınız için microSD genişletme özelliği bulunmadığından, daha fazla şirketin kendi alternatiflerini geliştirmesini bekleyebilirsiniz.