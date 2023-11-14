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Bilim Kurgu FPS Oyunu Prey Steam’de Yüzde 90 İndirime Girdi

Uzay istasyonunda geçen bilim kurgu FPS oyunu Prey Steam’de yüzde 90 indirime girdi. Oyunun fiyatı 259 TL’den 25,90 liraya indi.

Emine Emre

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Bilim Kurgu FPS Oyunu Prey Steam’de Yüzde 90 İndirime Girdi
Bilim Kurgu FPS Oyunu Prey Steam’de Yüzde 90 İndirime Girdi

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Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından 2017 yılında; PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox Cloud Gaming için yayımlandı. Bilim kurgu tutkunlarının beğenerek oynadığı oyun, çıkışının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen rağbet görüyor. Oyunun normal satış fiyatı ülkemiz için 259 TL olarak belirlenmişken, bu fiyat üzerinden kısa süreliğine ciddi bir indirime gidildi.Prey Steam’de yüzde 90 fiyat indirimiyle hali hazırda 259 TL yerine 25,90 TL’den satılıyor.

Bilim Kurgu FPS Oyunu Prey Steam’de Yüzde 90 İndirimde!

Bugüne değin yüz binlerce oyuncu tarafından oynanan Prey, yalnızca Steam üzerinden dahi 30 bine yakın inceleme almış durumda. Bu incelemelerde “çok olumlu” geri dönüş ortalaması yakalayan oyun, çıkışın üzerinden yıllar geçmesine rağmen tutkuyla oynanmaya devam ediliyor.

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Steam’in 20 Kasım itibariyle TL ile oyun satışını bırakacağı ve ülkemizde de dolar üzerinden oyun satışına geçeceği düşünüldüğünde, şu anda uygulanmakta olan yüzde 90 oranındaki indirimden faydalanmak akıllıca olabilir. Zira 20 Kasım’dan sonra, fiyatın 259 TL’nin karşılığı olacak takribi 9 doların da üzerinde olması muhtemel.

FPS Oyunu Prey Yorumları

Prey’i satın almayı düşünenler için oyunu daha önce deneyimleyen gamerların yorumlarına göz atmak yararlı olabilir. İşte Prey ve oyunun Steam indirimi hakkında oyuncuların yorumları:

“Seçimlere göre şekillenen 2 farklı sonu olan güzel bir oyun. Spoiler vermemek adına dikkatli yorum yapıyorum. Başlangıçta biraz zorlanabilirsiniz ancak oyuna devam ettikçe güzel ilerlediğinizi göreceksiniz. Bence bu fiyata kesinlikle kaçırılmayacak yapımlardan biri, hele de Steam zammı kapıda iken.”

“Bir ara Amazon bedava vermişti bu oyunu. Oradan ücretsiz alıp oynamıştım ben de. Açıkçası beğenmiştim de. O dönem ücretsiz alıp unutmuş olabilirsiniz, GoG hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz, belki elinizde vardır, boşa para vermemiş olursunuz. Kütüphanelerinde bulunmayanlar için tavsiye edilebilecek bir oyun.”

“Hikayesi ve dünyası gayet güzel bir yapım. Almayı düşünenler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Piyasadaki en iyi immersive-sim yapımlardan biridir bana göre, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hem de…”

“Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama Epic Games Store bedava vermişti bu oyunu bir dönem. Kütüphanem de var benim. Sizin de olabilir, Epic Games üyeliği olanlar kontrol etsinler, eğer yoksa alsınlar.”

Prey Sistem Gereksinimleri

Prey’i almayı düşünen ancak PC donanımına güvenemeyenler için oyunun minimum sistem gereksinimlerine de göz atmakta fayda var:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • İşlemci: Intel i5-2400, AMD FX-8320
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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