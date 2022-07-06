Bios Nedir? Bios Ekranı ve Ayarları Nedir?

Günümüzde bilgisayar ile ilgili en çok duyduğumuz kavramlardan olan BIOS, bilgisayarın çalışması için gerekli olan ana yapıdır. Bugünkü yazımızda sizlere BIOS nedir? Sorusuna cevap vereceğiz.

BIOS, Basic Input/Output System kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Yalnızca okunabilir bellek yani ROM üzerinde olan bir sistem olan BIOS, bilgisayarınızın anakart hakimiyetini ele almanıza olanak sağlar. Ayrıca BIOS, anakartınız ile diğer donanım parçaları arasında bağlantı kurmanıza olanak sağlar.

BIOS, her daim bilgisayarınızda kalıcı olarak yer alır. Bunun sebebi ise, bilgisayarınızı her açtığınızda BIOS’un çalışmasıdır. BIOS sayesinde anakartınız ile diğer donanımlar uyumlu bir şekilde çalışır. Bilgisayar içerisinde yer alan ses kartları, ekran kartı vb. parçaların görevlerini işletim sistemine BIOS taşır. Ayrıca BIOS, anakartınız performansı ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Olası durumlarda bilgisayarınızı korur.

BIOS’un görevleri şu şekilde;

RAM ve ekran kartı gibi parçaların açılışta test eder.

Donanım için uygun voltaj düzeyini ayarlar.

Sistemi hard disk dışında bir sistemde çalıştırmak için başlangıç sürücüsünü belirlemeye yarar.

Frekans ayarı yapar.

BIOS Setup Nasıl Çalışır?

BIOS açılış tuşu hemen hemen her PC için farklıdır. Genellikle “F2”, “F10” ve “DEL” tuşlarını kullanarak açabilirsiniz. Menü açıldıktan sonra anakart üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için “+” ve “-” tuşlarını kullanabilirsiniz.

BIOS Menüleri Nelerdir?

Standard CMOS Setup

BIOS Features Setup

Chipset Features Setup

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PNP/PCI Configuration

Load Setup

Load BIOS Defaults

Supervisor Password

User Password

Save&Exit Setup

Exit Without Saving

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