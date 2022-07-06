Robotik Kodlama Nedir? Ne İşe Yarar?

Günümüzde en çok yükselen ve en çok ilgi çeken işlerden birisi robotik kodlamadır. İnsanoğlu gelecekte robotlarla iç içe yaşamaya hazırlanırken, robotik kodlama önemli bir yere sahip olacak. Bugünkü yazımızda sizlere robotik kodlama nedir? sorusuna cevap vereceğiz.

Dünyamızda son zamanlarda her alanda ortak düşünülen şey, robotların hayatımızın önemli bir parçası olacağıdır. Bu gelecek merak ve insanoğlunun keşifleri ile beraber robot çağına adım adım yaklaşıyoruz. Peki bu robotlar nasıl ortaya çıkacak ve yaptıkları işleri nasıl bilecek? Bu sorunun cevabı için robotik kodlamayı iyi bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılların en yaygın meslek gruplarından birisi olacak olan robotik kodlama, geleceğimize yön verecek.

Kodlama kelimesine bilgisayarın hayatımıza girmesi ile beraber alıştık. Robotik kodlama işlemi de kodlama işlemi ile hemen hemen aynı konuları ele alıyor. Herhangi bir yazılımı kullanmak için kod yazmak gerekiyor, robotlar içinde belirli kodlar yazılması gerekiyor. Robotik kodlama sayesinde robotlara işlevler ve görevler yükleyebileceğiz.

Robot, içerisinde yer aldığı sistemden doğrultusunda verilen emirleri yerine getiren makinalara verilen isimdir. Bazı robotlar üzerinde sensörler bulunur. Bu sensörler sayesinde robotlar algılama yapar ve buna göre hareket eder.

Robotik Kodlama Ne Demek?

Kodlama sayesinde robotlar veya yazılımlar, hangi tuşa veya butona basıldığında neler yapılacağını gösteriyor. Robotik kodlama bu sistem üzerinden ilerliyor. Robotik kodlama ile beraber robota olası senaryolarda nasıl davranması gerektiği söyleniyor ve o şartlar olgunlaştığında robot onları yerine getiriyor.

Robotik kodlama için genellikle, C/C++, Python, Java, C# gibi diller kullanılıyor. Oldukça zor ve karmaşık görünse de robotik kodlama, temel kodlama mantığı ile aynı şekilde çalışmaktadır.

Robotik Kodlama Ne İşe Yarar?

Sanayi sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılan robotlar, en basit olarak bir vidayı bile sıkmak için programlanabilir. Bunlar robotların en basit şekilde kullanıldığı alanlardır. İlerleyen dönemlerde robotlara verdikleri komutlar gelişebilir ve daha farklı alanlarda insanlara yardım edebilirler.

İlerleyen dönemde, yani robotların insanların hayatında önemli bir role sahip olduğu durumlarda, robotik kodlama bilen kişiler, geleceğe yön verebilirler. Çünkü her ne kadar muhteşem bir görünüme sahip bir robot dahi yapsanız, robotik kodlama olmadan o robot hurda yığınından farksızdır.

Bug Ne Demek? Bug Ne Anlama Geliyor?