Bioshock Oyunlarının Yönetmeni Ken Levine Yeni Oyunu Judas İçin Oynanış Fragmanı Geldi

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PlayStation tarafından 2024 yılının ilk State of Play’i gerçekleştirildi. Oyun sektörüne dair pek çok gelişmenin paylaşıldığı etkinlikte, gamerları son derece mutlu eden detaylar da vardı. Bunlardan biri de, Bioshock oyunlarının yönetmeni Ken Levine yeni oyunu Judas için oynanış fragmanıydı. Oyuncular, paylaşılan oynanış fragmanını genel olarak beğenirken, sosyal medya hesaplarından gecenin en önemli gelişmelerinden biri olarak ön plana çıkaran yorumlar yaptılar. Bununla birlikte, elbette fragmanı eleştirenler de oldu. Detaylara Cepkolik takipçileri ile birlikte göz atalım…

Bioshock Oyunlarının Yönetmeni Ken Levine Yeni Oyunu Judas Oynanış Fragmanı ile Beğeni Kazandı

State of Play etkinliğinde onlarca oyun hakkında yaşanan gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gelişmelerden biri de, geliştirilmeye devam edilen Judas’ın oynanış fragmanıydı. İşte oyuna dair detaylar ve oynanış fragmanından yarım dakikalık video:

Yahuda olarak siz hikayeyi “daha önce deneyimlemediğiniz şekillerde” etkileyebilirsiniz.

Vatandaşları birbirlerini gözetlemek üzere eğitilmiş bir uzay şehri olan Mayflower’ın dünyasını keşfedin.

dünyasını keşfedin. Makineler hayatın her yönünü kontrol ediyor.

Kırdığınız şeyi onarın veya hepsini yanmaya bırakın.

Oyun; PS5, Xbox Series X|S ve PC için onaylandı

Çıkış tarihi henüz netleşmedi ama Take-Two geçen yıl Mart 2025 itibariyle oyununun çıkış yapacağını deklare etmişti.

Some new Judas details from Ken Levine:



• You, as Judas, can affect the story "in ways you haven't experienced before."



• Explore the world of Mayflower, a spacefaring city whose citizens are trained to spy on one another.



• Machines control every aspect of life.



• "Fix… pic.twitter.com/5dfi6lklQR — KAMI (@Okami13_) February 1, 2024

Oyuncular Ne Dedi?

Judas’ın oynanış fragmanı ve oyuna dair ortaya çıkan detaylar gamerların önemli bir kısmını memnun ederken, eleştiri yönelten gamerlar da vardı. Sosyal mecralarda bu yönde paylaşımlarda bulunan oyuncuların tepkilerinden bazıları şu şekilde:

“Bu oyun için çok heyecanlıyım. BioShock 1 ve Infinite çok iyiydi. Bakalım bu oyun da o ayara çıkabilecek mi, açıkçası ben oynanış fragmanını da beğendim. Daha da üst seviyeye çekerek iyi bir şey ortaya çıkarırlar umarım.”

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“Umarım Infinite’ten ziyade Bioshock 1 ve 2’ye benzer. Infinite fazla doğrusaldı (yani fazla senaryoluydu) ve ilk ikisinin sürükleyici sim oynanışını daha çok beğenmiştim şahsen.”

“Bioshock tüm zamanların en sevdiğim oyunlarından biridir. Bu sadece eksik gibi görünüyor ve sanki bir şeyler eksikmiş gibi, umarım yayınlanmadan önce fikrimi değiştirebilirler. Bunun için çabalayacaklarını ve daha iyi bir oyun sunacaklarını düşünüyorum.”

“PlayStation State of Play için 2024 yılının ilk etkinliğini beğenmedim. Ancak etkinlikte tek öne çıkan oyun varsa o da Judas oldu. Bakalım umarım gelişim süreci de aynı şekilde devam eder ve çok iyi bir oyunla karşılaşırız.”