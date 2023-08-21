Black Myth Wukong Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta, bu oyunlar arasında merakla beklenen ve önümüzde ki yıl çıkması beklenen oyun oldukça merak edilmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Black Myth Wukong oyunun oynanış fragmanına göz atacağız.

Oyunun kısaca özetleyecek olursak Black Myth Wukong, Maymun Kral Sun Wukong ve oldukça güçlü yetenekleri ile Batı’ya Yolculuk’tan esinlenen bir üçüncü şahıs oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle grafikleri ve oyun içi mekanikleri dikkat çeken oyunda özellikle dövüş sahneleri ve karaktere düşman olan yaratıklar oldukça profesyonel gözükmekte. Bir yandan Ünlü çevrimiçi oyun olan League Of Legends oyunuda bulunan Wukong karakterinin özelliklerine sahip olan karakterimiz bir hayli beğenildi.

Son olarak Black Myth Wukong önümüzdeki yıl PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.