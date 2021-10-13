Black Shark 4S ve Black Shark 4S Pro Tanıtıldı – Özellikleri

Black Shark nihayet Black Shark 4S serisini piyasaya sürdü. En yeni oyun akıllı telefonları, markanın önceki modellerine göre birkaç değişiklik getiriyor. Black Shark 4 serisinde olduğu gibi Black Shark 4S serisinde de iki model yer alıyor. Bu telefonlar sırasıyla Black Shark 4S ve Black Shark 4S Pro olarak adlandırılıyor. Gelin onlara ayrıntılı bir göz atalım.

Black Shark 4S Serisi

Black Shark 4S serisi, Asus ROG Phone serisini andırıyor. Ancak yeni modeller, önceki modellerde olduğu gibi arkalarında Honor X serisi benzeri X desenine sahip değil. Bununla birlikte, manyetik güç kaldırmaya sahip mekanik düğmeler hala göze çarpıyor.

Black Shark 4S, Black Shark 4 ile aynı Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor. Öte yandan Black Shark 4S Pro; Black Shark 4 Pro gibi Snapdragon 888 yerine Qualcomm Snapdragon 888 Plus işemci ile geliyor.

Bu arada her iki cihaz da 1080 x 2400 piksel (FHD+); 144Hz yenileme hızı ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızı ile aynı 6.67 inç Samsung E4 AMOLED ekrana sahip. Nitekim panelde basınca duyarlı iki bölge; ortalanmış bir delik ve 1300 nit tepe parlaklığı yer alıyor. Bu arada MEMC, DC Karartma ve göz koruma modunu da destekliyor.

Ayrıca, her iki telefon da LPDDR5 RAM‘e sahip ancak standart model, profesyonelin içindeki daha hızlı 6400Mbps modülüne kıyasla daha yavaş 5500Mbps modüle sahip. Her ikisi de UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor; ancak pahalı model SSD Disk Dizisi Sistemini de destekliyor.

Ayrıca ikili, 8MP 120 derece ultra geniş ünite ve 5MP makro lens içeren yatay olarak hizalanmış; üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu arada ana sensör, standart versiyonunda 48MP ve profesyonelde 64MP yer alıyor. Ayrıca ön tarafta, her ikisi de 20 MP‘lik bir kamera sunuyor.

Bu arada bağlantı cephesinde; telefonlar çift SIM, 5G, çift bantlı WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS (GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou, QZSS); NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve bir 3.5mm kulaklık girişi vaat ediyor.

Bu telefonların diğer özellikleri arasında yana monte parmak izi sensörü; RGB ışığı, çift stereo hoparlör, ortam ışığı sensörü; ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula, jiroskop ve barometre bulunuyor.

Son olarak, Black Shark 4S serisi , 120W tescilli hızlı şarj desteğine sahip 4,5000mah pil ile desteklenen MIUI tabanlı JOYUI 12.8 işletim sistemini çalıştırıyor. Ayrıca Qualcomm Hızlı Şarj (QC) ve USB Güç Dağıtımı (PD) gibi diğer şarj protokolleriyle de uyumlu olduğunu belirtelim.

Fiyat ve Stok Durumu

Black Shark 4S

Renkler Siyah Beyaz Gundam Limited Edition

Fiyat 8GB + 128GB – 419 dolar 12GB + 128GB – 465 dolar 12GB + 256GB – 512 dolar Gundam Limited Edition (12GB + 256GB) – 543 dolar



Black Shark 4S Pro