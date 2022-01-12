Black Shark 5’in Temel Özellikleri Açıklandı!

Black Shark 5 serisi oyun akıllı telefonları yakında görücüye çıkacak. Seride Black Shark 5 (kod adı Katyusha) ve Black Shark 5 Pro (kod adı Patriot) yer alacak. İlki, son zamanlarda Çin’in MIIT sertifikasyon sitesinde KTUS-A0 model numarasına sahipti. Telefonun temel özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Tahminlere göre Black Shark 5, 1080p çözünürlük sunan Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 120Hz yenileme hızı ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızı sunacak. Kaynağımız, cihazın tam ekran boyutundan bahsetmedi.

Black Shark 5’in 120W hızlı şarj desteği ve 4.600mAh pil ile donatılacağı söyleniyor. Cihaz, Snapdragon 888 Plus yonga setinden güç alacak.

Black Shark 4S

Bu arada Black Shark 4S, geçen yıl büyük bir ilgiyle görücüye çıkmıştı. 6.67-inç AMOLED E4 FHD + 144Hz ekran, SD888 + çip ve 120W hızlı şarj ile 4,500mAh batarya ile geldi. Bu nedenle, standart Black Shark 5’in bazı özelliklerini Black Shark 4S Pro’dan ödünç alacağını söyleyebiliriz.

Black Shark 5 Pro’nun ise 6.8 inç AMOLED QHD+ 144Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 1 çip, 5.000 mAh pil ve 120W hızlı şarj ile gelmesini bekliyoruz. Her iki cihazın da JOYUI tabanlı Android 12 işletim sistemiyle görücüye çıkacağını da belirtelim.

Bkz: Black Shark 4S ve Black Shark 4S Pro Tanıtıldı – Özellikleri