BLU G72 Max, Helio G37 ve 5.000 mAh Pil ile Duyuruldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan BLU, G72 Max adlı son akıllı telefonunu duyurdu.

G72 Max, mütevazı bir 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olarak geliyor. 6,8 inç 90 Hz IPS LCD panel etrafında dizayn edildi. MediaTek Helio G37 yonga setinde sahip olacak. 128 GB tek depolama alanına sahip ancak bu genişletilebilir. Dahili depolama ile birleştirilmiş 4 GB RAM ile beraber geliyor.

Akıllı telefonun arkasında, belirtilmemiş diğer iki sensörün birleştiği 13 MP’lik bir ana kamera bulunuyor, ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

BLU G72 Max, 5.000 mAh pil ile çalışıyor ancak hızlı şarj desteği bulunmuyor. G72 Max, kutusundan Android 12 ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun fiyatı konusunda herhangi bir detaya yer verilmedi.

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