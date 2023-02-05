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BLU G72 Max, Helio G37 ve 5.000 mAh Pil ile Duyuruldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan BLU, G72 Max adlı son akıllı telefonunu duyurdu.

İbrahim Özbek

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g72 max

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan BLU, G72 Max adlı son akıllı telefonunu duyurdu.

G72 Max, mütevazı bir 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olarak geliyor. 6,8 inç 90 Hz IPS LCD panel etrafında dizayn edildi. MediaTek Helio G37 yonga setinde sahip olacak. 128 GB tek depolama alanına sahip ancak bu genişletilebilir. Dahili depolama ile birleştirilmiş 4 GB RAM ile beraber geliyor.

Akıllı telefonun arkasında, belirtilmemiş diğer iki sensörün birleştiği 13 MP’lik bir ana kamera bulunuyor, ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

g72 max

BLU G72 Max, 5.000 mAh pil ile çalışıyor ancak hızlı şarj desteği bulunmuyor. G72 Max, kutusundan Android 12 ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun fiyatı konusunda herhangi bir detaya yer verilmedi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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