Vivo X90 ve X90 Pro Global Pazara Çıkıyor!

Vivo X90 serisi, Kasım 2022’de Çin’de duyurulmuştu. Bugün itibariyle telefonlardan ikisini uluslararası sahneye çıkarıyor. Dimensity 9200 destekli vivo X90 ve vivo X90 Pro, artık Avrupa’da sahne alacak.

X90 ve X90 Pro birçok donanımı beraber getiriyor. 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1260p çözünürlük ile aynı 6,78 inç 10 bit AMOLED ekrana sahipler. Neredeyse aynı boyuttalar ve her ikisinin de kablo üzerinden 120W hızlı şarjı var. Diğer bir ortak özellik ise Zeiss ayarlı kameralar olarak göze çarpıyor.

Vivo X90, 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 12MP 2x telefoto kameralara sahiptir. X90 Pro, 50MP ana kamera için 1” tipi Sony IMX989 sensörüyle kesinlikle daha heyecan verici. Ayrıca 50MP 2x telefoto kamera ve 12MP ultra geniş açılı kamera da bulunuyor.

Vivo, bu telefonların fiyatları hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Vivo X90’ın yalnızca Hong Kong, Tayvan, Hindistan, Tayland ve Malezya’da Siyah ve Mavi renklerde satışa sunulacağını biliyoruz.

Vivo X90 Pro, yalnızca arkasında deri benzeri bir kaplamaya sahip Efsanevi Siyah renkte satılacak. Mevcut pazarlar şunlardır: Asya’da Hong Kong, Tayvan, Hindistan, Tayland, Malezya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Çekya, Avusturya, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Sırbistan.

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