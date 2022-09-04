Blu-Ray Nedir? Blu-Ray Hakkında Her Şey!

Her gün farklı kelimeler duyarız. Bu kelimeler bazen günlük yaşantımızda çok fazla karşımıza çıkarken, bazıları ise sadece hafızamızda yer edinir. Bugünkü yazımızda sizlere en az bir kez duyduğunuz bir kelime olan Blu-Ray hakkında bilgi vereceğiz.

Blu-Ray, aslında bakarsanız bir disk formatıdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni terim ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de Blu-Ray kavramıdır. Blu-Ray, hem DVD hem de CD’ye alternatif olarak geliştirilmiş bir optik disk formatıdır. Blu-Ray ile beraber yüksek çözünürlüklü videolar kaydedilebilir. Ayrıca Blu-Ray formatında daha büyük boyutlu dosyalar kaydedilebilir.

Blu-Ray, mavi lazer sayesinde işlenir ve adını da buradan alır. Çok büyük bir depolama alanına sahiptir. Mavi lazer diye bahsedilen lazerin gerçek rengi aslında mavi ile mor arasındadır. Ancak Blu-Ray demek daha kolay olduğu için bu ismi almıştır. DVD ve CD’ler kırmızı lazer ile yapılır.

Blu-Ray Filmler Nasıl İzlenir?

Blu-Ray, günümüzde yaygın olarak filmlerde, büyük videolarda, belgesellerde ve müzik şirketlerinde kullanılan bir sistemdir. Blu-Ray teknolojisinde 7 GB ile 100 GB arasında bir depolama alanı bulunur. Bu sayede birçok büyük boyuttaki dosyalar, kolaylıkla işlenebilir.

1920×1080 formatında olan videoların oynatılmasında ve kaydedilmesinde bu format oldukça başarılıdır. Ayrıca günümüzde yeni çıkan bilgisayarlarla da olukça olum bir şekilde çalışır.

Blu-Ray’in Avantajları Nelerdir?

Geleneksel DVD ve CD’ler düşük değerlerde videolara ev sahipliği yaparken, Blu-Ray ise bunlardan daha fazla değerlere sahiptir. Bunun dışında resim-içinde-resim, internet bağlantısı veya daha iyi menüler gibi yeni fonksiyonlar mevcut. Blu-ray ses konusunda da bir adım öteye gidiyor: “Dolby True-HD ve “DTS-HD Master Audio” gibi ses standartları sayesinde orijinal müzik ve sesler, uyumlu ses sistemleri ile kayıpsız bir şekilde aktarılabiliyor.

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