Netflix’in animasyon aksiyon dizisi Blue Eye Samurai, ilk sezonu ile milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen dizinin tutkunları için müjdeli haber geldi. Dizinin 2nci sezonu onay aldı. Blue Eye Samurai 2. sezonu ne zaman sorusuna ise henüz resmi bir yanıt verilmedi ancak 2024 yılı içerisinde yetiştirilebileceği ifade ediliyor. Dizinin yeni sezonunu bekleyen hayranları ise geri sayıma geçti bile…

Blue Eye Samurai 2. Sezonu İle Hayran Kitlesini Artıracak!

İlk kez 2020 yılında duyurulan ve aradan geçen 3 yılın ardında 2023 Kasım’ı itibariyle gösterime giren animasyon aksiyon dizisi Blue Eye Samurai, kısa sürede Netflix’in en beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı. Animasyon tutkunları ile aksiyon severleri kendisine müptela eden dizinin ikinci sezonunun onaylandığı bugün (12 Aralık Salı), Netflix tarafından duyuruldu.

Netflix resmi Twitter (X) hesabından bugün yapılan paylaşımla duyurulan 2nci sezon için, bir de yarım dakikalık video paylaşıldı. İşte “İntikam dinlenmez. Blue Eye Samurai 2. Sezonla geri dönecek” ifadesiyle duyurulan tanıtım:

Revenge does not rest.



Blue Eye Samurai will return for Season 2. pic.twitter.com/DSq05nLRTv — Netflix (@netflix) December 12, 2023

Kısa sürede 2 milyona yakın görüntülenme alan paylaşım, on binlerce beğeni ve bine yakın da yorum aldı. İzleyicilerden yoğun talep gören dizinin devam sezonu için ilginin bir hayli yüksek olduğu da bir kez daha görülmüş oldu.

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Blue Eye Samurai Hayranları Mutlu

Henüz Blue Eye Samurai yeni sezonu için resmi çıkış tarihi açıklanmasa da, dizinin devam sezonunun gelecek olması hayranlarını memnun etmeye yetti. Dizi hakkında hayranlar tarafından yapılan paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Çok fazla bekleyecek takatimiz yok Netflix, bir an önce çekmeye başlayın 2nci sezonu. Bize onay haberi ile değil, çıkış tarihi haberi ile gelin.”

“Animasyon olarak neredeyse mükemmel seviyedeydi dizinin ilk sezonu. Sadece bunun için bile izlemeye değer.”

“Şöyle biraz spoiler da içeren bir yorum yapayım; 1. bölümden beri beyazları öldürmeye çalışıp ve yakaladığı anda öldürmeyişi çok klişe. Görevi için her şeyi yapmaya hazır gibi görünüyor ama öldürmüyor. Animasyon ve karakter geçmişi güzel işlenmiş fakat hikayesi bir yere bağlanmıyor.”

“Konusunu, hikayesini ve karakterlerini beğendiğimi söyleyemem. Ancak animasyon tarafı tam bir harika, mükemmel ötesi denilebilir. Animasyon tutkunları kaçırmasın, geri kalan için bir şey diyemem.”