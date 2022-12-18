Amazon Game Studios tarafından yayınlanan ve uzun zamandır beklenen Blue Protocol için hem oynanış videosu hem de sistem gereksinimleri paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards 2022 etkinliklerinde oynanış videosu yayınlanan Blue Protocol, birçok kullanıcıyı heyecanlandırmayı başarmıştı. Özellikle oynanış videosunda görüldü ki Blue Protocol, MMO dünyasına yeni bir soluk getirecek.

Hem grafik kalitesi hem de arkasında ekip ile beraber büyük bir iş başaracağa benzeyen Blue Protocol, 2023 yılının bahar ayında bizlerle olacak. Her ne kadar MMO oyunlarının oyuncu sayısı son yıllarda düşüş gösterse de, Blue Protocol ile beraber yeni bir çağ başlayacağa benziyor

Blue Protocol Sistem Gereksinimleri

Blue Protocol minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 4340 / AMD FX 6300

Grafik kartı: GeForce GTX 660 / Radeon R7 370

Ram: 8 GB

DirectX: Versiyon 11

Depolama: 40 GB boş alan

Blue Protocol önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 – 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 11700 / AMD Ryzen 7 5800X

Grafik kartı: GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700XT

Ram: 16 GB

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 40 GB boş alan

Returnal Sistem Gereksinimleri!