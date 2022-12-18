Amazon Game Studios tarafından yayınlanan ve uzun zamandır beklenen Blue Protocol için hem oynanış videosu hem de sistem gereksinimleri paylaşıldı.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards 2022 etkinliklerinde oynanış videosu yayınlanan Blue Protocol, birçok kullanıcıyı heyecanlandırmayı başarmıştı. Özellikle oynanış videosunda görüldü ki Blue Protocol, MMO dünyasına yeni bir soluk getirecek.
Hem grafik kalitesi hem de arkasında ekip ile beraber büyük bir iş başaracağa benzeyen Blue Protocol, 2023 yılının bahar ayında bizlerle olacak. Her ne kadar MMO oyunlarının oyuncu sayısı son yıllarda düşüş gösterse de, Blue Protocol ile beraber yeni bir çağ başlayacağa benziyor
Blue Protocol Sistem Gereksinimleri
Blue Protocol minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3 4340 / AMD FX 6300
- Grafik kartı: GeForce GTX 660 / Radeon R7 370
- Ram: 8 GB
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama: 40 GB boş alan
Blue Protocol önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 – 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7 11700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Grafik kartı: GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700XT
- Ram: 16 GB
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 40 GB boş alan
Returnal Sistem Gereksinimleri!