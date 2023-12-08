Ünlü gazetecilerden Ertuğrul Özkök, BluTV’nin Warner Bros Discovery tarafından satın alındığını, bugün kaleme aldığı köşe yazısında paylaştı. Özkök’ün yazısında detaylı bilgi bulunmuyor ve bunun yanı sıra konu hakkında taraflardan da resmi bir açıklama gelmedi. Peki gerçekten BluTV yabancı medya Devi Warner Bros Discovery tarafından satın alındı mı?

BluTV Yabancı Medya Devi Warner Bros Discovery Tarafından Satın Alındı

Amerika merkezli kitle iletişim ve eğlence şirketi olan Warner Bros Discovery bünyesinde CNN, Warner Bros., Cartoon Network, Eurosport, HBO, TVT ve benzeri gibi pek çok platformu barındırmaktadır. Warner Bros Discovery, yerli dijital TV platformu olan BluTV’nin yüzde 35’lik kısmını satın almıştı. Ertuğrul Özkök’ün haberine göre de dün iki taraf arasında imzalanan sözleşme ile BluTV hisselerinin tamamı Warner Bros Discovery’nin oldu.

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BluTV’nin Warner Bros Discovery’ye satışı ile alakalı henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi. Bu haberin ardından BluTV konseptinde ne tür değişimler yaşanacağı merakla bekleniyor. Warner Bros Discovery çatısı altında bulunan HBO ve MAX platformu içeriklerine BluTV’de daha çok rastlamak mümkün olabilir.

BluTV Hakkında!

Yerli dijital içerik platformu olan BluTV 2015 yılında Doğan Holding tarafından kurulmuştur. Gerçek zamanlı veri akışı ve seç izle aracılığı ile hizmet veren bir medya sağlayıcısı olan BluTV’de TV yayınının yanı sıra yerli ve yabancı her kategoriden içeriğe ulaşmak mümkün. BluTV hisselerinin yüzde 35’lik kısmı 2021 yılında Warner Bros Discovery tarafından satın alınmıştı. Yukarıda belirttiğimiz gibi şimdi de platformun tamamı Discovery’nin oldu.

Warner Bros Discovery Hakkında!

Warner Bros Discovery çok uluslu bir kitle iletişim ve eğlence şirketidir. Şirket Warner Media ile Discovery Inc.’in birleşmesiyle kurulmuş olup ismini ise Warner Bros ile Discovery Channel’dan almıştır. Bu yeni şirketin kuruluş tarihi ise 8 Nisan 2022’dir. Halka açık bir şirket olan Warner Bros Discovery’in CEO’su David Zaslav’dır.

Warner Bros. Entertainment, HBO, CNN, Eurosport gibi önemli platformlar da Warner Bros Discovery çatısında yer almaktadır. Yeni kurulan şirketin pay sahipleri ise yüzde 71 oranla AT&T ve yüzde 21 oranla da Discovery’dir. Konglomerat holding şirketi olan AT&T; dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketidir. Aynı zamanda dünyanın en büyük cep telefonu operatörü ve Amerika’daki en büyük sabit telefon hizmeti sağlayıcısıdır.