BMW i5 Konsol Desteği Özelliğini Getiriyor

BMW ve AirConsole, yeni 5 Serisi ailesinden yepyeni i5 ve elektrikli araç dışı kardeşlerine oyun getirmek için bir araya geliyor. BMW i5 konsol oyun deneyimi, sürücülerin ve yolcuların aracı şarj ederken zaman geçirmelerine yardımcı olmak için ortaya çıkıyor.

Başlamak için kütüphanede daha popüler Go Kart Go, Golazo, Music Guess ve Overcooked başlıkları bulunan 15 oyun olacak, şirket OTA güncellemeleri aracılığıyla eklenen yeni başlıklarla oyun portföyünün sürekli genişleyeceğine söz veriyor.

Oyunlardan herhangi birini oynamak için tek gereken yeni BMW i5 ve denetleyici görevi görecek bir cep telefonu veya benzeri. Menüden Airconsole’u etkinleştirmek, telefonla (veya çok oyunculu oyunlar için telefonlarla) taranması gereken bir QR kodu getiriyor, bundan sonra telefonlar araca bağlanıyor ve oyun açılıyor. AirConsole birden fazla oyuncuyu destekleyen bir yapı, böylece teoride her yolcu bağlanabilir. Yine de bir şart var – aracın sabit olması gerekiyor.

Airconsole’un lansmanını kutlamak için BMW, benzersiz oyun grafiklerine sarılmış özel bir defaya mahsus i5’i piyasaya sürdü. Şirkete göre grafiklere ilham, ikonik 8 bitlik oyunlar döneminden geldi ve renkler, Airconsole’da bulunan bazı oyunları yansıtıyor.

AİrConsole, yeni i5’e önceden yüklenmiş olarak gelen en yeni BMW 8.5 işletim sisteminin bir parçası. Bu yıl Temmuz ayından itibaren üretilen BMW i7 ve 7 serisi BMW iX ve i4, 8.5 yazılım paketi ile gelecek. Yalnızca bu yılın Mart ayından sonra üretilen BMW iX, mevcut i4, iX3 ve iX1 sahiplerini hayal kırıklığına uğratan OTA güncellemesini alacak.