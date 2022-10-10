BMW iX İnceleme, Fiyatı ve Özellikleri

BMW’nin elektrikli geleceği, markanın popüler X5’i ile benzer alan ve pratiklik, ancak son teknoloji bir yetenek sunan 2023 iX SUV tarafından önizleniyor. İki elektrikli motor, dört tekerlekten çekiş ve yeterli güçten fazlasını sağlar (xDrive50’de 516 hp ve M60’ta 610 hp) ve büyük bir pil takımı, şarj başına 482 km’nin üzerinde tahmini sürüş menzili için yeterli enerji sağlar. iX’in geniş iç mekanı kaliteli malzemelerle kaplanmıştır ve şık, fütüristik bir tasarıma sahiptir; büyük bir dijital gösterge paneli, BMW’nin iDrive bilgi-eğlence sisteminin geleceğini gösterir ve orta konsoldaki havalı, şeffaf bir döner düğme ile kontrol edilir. iX, Audi e-tron ve Tesla Model X gibi tamamen elektrikli rakiplerle rekabet etmek için gerekenlere sahip ve Fisker Ocean ve Rivian R1S gibi yeni gelenlere karşı iyi bir performans göstermelidir.

2023 için Yeni Ne Var?

Yüksek performanslı M60 modeli, 2023 serisine 610 hp tamamen elektrikli güç aktarma organı ve tahmini 450 km sürüş menzili ile katılıyor. Sportif sürüşe uyum sağlayan havalı bir süspansiyona sahip. Başka yerlerde, bireysel Kolaylık, Dinamik Kullanım ve Lüks paketleri, büyük bir özellik yığınında birleştirildi ve Ultimate paket olarak satıldı.

Daha güçlü ve daha pahalı M60 modelinin ilgimizi çektiğini kabul etsek de, modelin xDrive50 donanımına göre önemli ölçüde üstün olmasını bekliyoruz. Şimdilik, fiyat etiketinin olması gereken her türlü lüks ve rahatlık özelliğiyle standart olarak gelen xDrive50’yi tavsiye edeceğiz.

Elektrikli Motor, Güç ve Performans

iX’in iki farklı çeşidi sunulmaktadır; bunlardan ilki, 516 hp yapmak için bir araya gelen bir çift elektrik motoruyla çalışan xDrive50; dört tekerlekten çekiş standarttır. Testlerde, iX xDrive50 sadece 4.0 saniyede 100 km hıza çıktı. M60 adı verilen yüksek performanslı model, 610 beygirlik bir güç sunuyor ve bunun orta boy SUV’yi sadece 3,3 saniyede 100 km / saat hıza çıkarmak için yeterli olduğunu tahmin ediyoruz. Ayarlanabilir havalı süspansiyon, giriş seviyesi xDrive 50’de isteğe bağlıdır ve M60’ta standarttır.

Menzil, Şarj ve Pil Ömrü

iX, EPA’nın şarj başına 520 km’ye kadar sürüş menzili sunacağını tahmin ettiği büyük bir 105,2 kWh pil takımına sahip. Normalde, otoyol sürüşü bir EV’nin genel sürüş menzilini hızla azaltır ve sonuç, genel menzil tahmininin çok küçük bir kısmıdır, ancak iX, kullanıcı testlerinde etkileyici bir 466 km menzil kaydetti. DC hızlı şarj özelliği standarttır ve iX, 200 kW’lık bir bağlantıya bağlandığında sadece 35 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebilir. BMW, iX sürücüleri için halka açık şarj istasyonları ağı sağlamak için EVgo ile ortaklık kurdu, ancak SUV diğer popüler ağlarda ve ayrıca 2. Seviye ev şarj istasyonu aracılığıyla şarj edebiliyor.

İç Mekan, Konfor ve Kargo

Bimmer SUV, şirketin orta boy X5 ve X6 crossover’ları ile hemen hemen aynı boyutta ve yolcu ve kargo alanı da bu modellere benziyor. iX’in iç tasarımı, geniş, kavisli dokunmatik ekranlı gösterge paneli ve altıgen şekilli direksiyon simidi gibi bir dizi yüksek teknoloji öğesiyle hem sade hem de moderndir. BMW, isteğe bağlı olarak elektrokromik gölgeleme özelliğine sahip geniş bir panoramik sunroof sunar; bu, yalnızca birkaç araçta bulunan bir hile özelliğidir. Elektrikli ön koltuklar da ısıtmalıdır ve iX’in stereo sistemi için entegre hoparlörlere sahiptir. Hem suni deri hem de hakiki deri döşemeler sunulur, ancak BMW ayrıca mikrofiber bez kullanan Loft adlı bir tekstil koltuk kumaşı seçeneği de sunar.

Bilgi-eğlence ve Bağlantı

BMW, iDrive 8 adını verdiği yeni nesil bilgi-eğlence arayüzü için çıkış noktası olarak iX SUV ve i4 sedan kullanıyor. Yazılım, menü ve grafiklerin yanı sıra sesle etkinleştirilen bir asistanın özelleştirilmesine izin veriyor. 14,9 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı, iX’in ileri teknoloji gösterge paneli tasarımını oluşturmak için 12,3 inç dijital gösterge kümesiyle birleşiyor. Apple CarPlay ve Android Auto her yerde standarttır ve BMW ayrıca 5G hücresel bağlantıya sahip bir Wi-Fi erişim noktası sunar. 18 hoparlörlü Harman/Kardon stereo sistemi standarttır; 30 hoparlörlü Bowers & Wilkins kurulumu ise opsiyonlu olarak sunulmaktadır.

Güvenlik ve Sürücü Yardımı Özellikleri

BMW, iX’te park sensörleri, otonom acil frenleme, otomatik uzun huzmeli farlar ve şeritte kalma destek sistemleri dahil olmak üzere kapsamlı bir standart sürücü yardımı özellikleri seti sunar. iX’in çarpışma testi sonuçları hakkında daha fazla bilgi için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) web sitelerini ziyaret edin. Temel güvenlik özellikleri şunları içerir:

Yaya algılamalı standart otomatik acil frenleme

Şeritte kalma yardımı ile standart şeritten ayrılma uyarısı

Yarı otonom sürüş modu ile mevcut adaptif cruise control

Garanti ve Bakım Kapsamı

iX, BMW’nin diğer elektrikli modeli olan i4 sedan ile aynı garanti kapsamıyla standart olarak gelir; bu, dört yıl veya 80.000 km için temel kapsam ve elektrikli araç bileşenleri için daha cömert koruma anlamına gelir. Tüm yeni BMW’ler ayrıca üç yıllık ücretsiz bakım planıyla birlikte gelir.

Sınırlı garanti dört yılı veya 80.000 km kapsar

Aktarma organları garantisi dört yıl veya 80.000 km kapsar

EV bileşenleri garantisi sekiz yılı veya 160.000 km kapsar

Ücretsiz bakım, üç yıl veya 58.000 km boyunca kapsanır

İX fiyatı ve Türkiye paketleri

Maalesef ki Türkiye’de sadece BMW iX xDrive40 modelinin satışı bulunuyor. (En azından şimdilik) Bu modelin fiyat yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Tasarım Paketi Şanzıman Yakıt Tipi Motor Gücü

(bg) ÖTV Oranı Anahtar Teslim Satış Fiyatı First Edition Essence Otomatik Elektrik 326 %60 3.234.200 TL First Edition Sport Otomatik Elektrik 326 %60 3.256.800 TL

ABD’de BMW i4 ve iX Modelleriyle Karşılaştık!