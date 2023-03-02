BMW, Mini Countryman Üretimine Hazırlanıyor

Bir basın açıklamasında BMW, yaklaşmakta olan Mini Countryman için üretim hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Crossover’ın içten yanmalı motor ve tamamen elektrikli versiyon olmak üzere iki çeşidi olacak ve bu yılın başlarında montaj hattından çıkmaya başlayacak.

BMW’nin Leipzig fabrikası dünyanın en sürdürülebilir üretim tesislerinden biri olarak bu şerefe sahip olacak. Yani BMW markasına göre burası ilk tamamen elektrikli Mini Countryman için mükemmel bir yer. İlginç bir şekilde, bu tamamen Almanya’da üretilen ve monte edilen ilk Mini olacak.

Leipzig fabrikası aynı zamanda BMW 1 Serisi, 2 Serisi Gran coupe ve 2 Serisi Active Tourer‘ın üretiminden de sorumludur. Ayrıca tesisin E-bileşenleri de üretmesi planlanıyor.

Üretim hatlarında yaklaşık 5.600 çekirdek çalışan çalışıyor ve günde yaklaşık 1.000 araç üretebiliyor. Belki de bu sayı, Mini Countryman bu yıl seri üretime geçtiğinde artacaktır.