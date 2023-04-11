BMW, Mini Elektrikli Bisikletlerini Satışa Sunmaya Hazırlanıyor!

Alman otomobil üreticisi BMW, Mini Elektrikli Bisikletleri teslim etmek için Fransız e-bisiklet firması Angell Mobility ile ortaklık kuruyor. BMW geniş bir ürün yelpazesine sahip ve ikonik motosikletleri portföyün bir parçası.

Firma şimdi büyüyen e-bisiklet endüstrisine girerek kitlesini genişletiyor. BMW ayrıca güçlü ve yüksek performanslı motosikletlerden oluşan etkileyici bir koleksiyona sahip. İki tekerlekli alt markası Motorrad çok başarılı oldu ve elektrikli mobilite portföyü de genişliyor.

Yeni BMW-Angell işbirliği, Mini markası altında elektrikli bisikletler sunacak. Bu, Mini’nin EV yeteneklerini birkaç elektrikli araçla genişletmeye devam ettiği bir zamanda geliyor. Mini Cooper EV SE’nin yakında piyasaya sürüleceği bildiriliyor ve yeni Mini elektrikli bisikletler ek bir destek sunuyor. Mini Cooper EV SE sevimli, yaşam tarzı odaklı bir EV ve yeni Mini elektrikli bisiklet ile tamamlanacak.

Angell Mobility, piyasaya girişinden üç yıl sonra yeni Mini e-bisikletleri piyasaya önden sürmeyi amaçlıyor. Eşsiz bir tasarıma sahip olan bisiklet, etkileyici bir performans vaat ediyor. Angell, ürün yelpazesini genişletmeye devam ederken dağıtım ağını Avrupa genelinde genişletmeyi planlıyor.

BMW ve Angell arasındaki ortaklık, BMW’nin tamamen elektrikli bisikletlere yönelme stratejisinin bir parçası. Mini’nin CEO’su Stefani Wurst’e göre markanın başarısı, sürdürülebilirliğe odaklanma ve minimum çevresel ayak izi ile sağlanıyor. Bu aynı zamanda daha fazla müşterinin markayı benimsemesine neden oluyor. Wurst’e göre e-bisiklet pazarına geçiş bu nedenle şirket için mantıklı bir sonraki adım.