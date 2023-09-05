BMW şimdiye kadarki en ucuz elektrikli SUV’unu tanıttı – iX1 eDrive20

BMW’nin hala kararsız olan ve yeni elektrikli SUV’ların yüksek fiyatlarından endişe edenler için iyi bir haberi var. Yeni BMW iX1 eDrive20, daha az güçlü bir aktarma organı ve en önemlisi daha düşük bir fiyatla karşınızda. Bu modele tam olarak SUV demek doğru olmaz, daha çok Crossover SUV demek daha doğru olur. (Pek çok kişi bunu Spor Aktivite Aracı (SAV) olarak lanse ediyor. Bu ara sadece çevre dostu bir sürüş değil, aynı zamanda premium bir sürüş vaat ediyor.

Bu otomobilin 47,900 Euro fiyat etiketi var. Peki bu fiyat karşılığında ne elde ediyorsunuz? WLTP standardına göre tam şarjla sizi 430 km ile 475 km arasında götürecek bir elektrikli menzil. Bana soracak olursanız oldukça iyi seviyeler diyebilirim. Maksimum 150 kW (204 beygir gücü) çıkışa sahip ön tekerleklere güç veren tek bir elektrik motoru var. Bu güç sizi 0’dan 100 km/s hıza 8,6 saniyede ulaştırmaya yetiyor. Çoğu yaşam koşulunda bu hız yeterlidir. Tabii ülkemizdeki ÖTV dilimlerinden dolayı da %10’a denk geldiği için fiyat avantajınız da olacak.

Batarya, 64,7 kWh’lik kullanılabilir enerji içeriği ile işlerin daha küçük tarafında. Neyse ki, hayat yoğunlaştığında, araç birden fazla şarj seçeneği sunuyor. Standart AC şarjı 11 kW ile bataryanızı 6,5 saatte boş halden dolu hale getirecektir. Biraz daha sabırsızsanız, 22 kW’lık isteğe bağlı üç fazlı AC şarjı tercih edin ve bu süreyi sadece 3 saat 45 dakikaya indirebilirsiniz. Hızlı şarj seçeneği 130 kW ile bataryanızı sadece 29 dakikada %10’dan %80’e çıkarabilir.

Yeni giriş seviyesi iX1’in içine adım attığınızda sizi en yeni BMW İşletim Sistemi 9 ile birlikte “QuickSelect” özellikli BMW iDrive karşılar. Bu standart özellikler optimum kullanıcı deneyimi için tasarlanmıştır. Elbette BMW, BMW Digital Premium teklifi olan bir abonelik modelini de tanıttı. Bu teklif bir dizi dijital hizmete erişim sağlayarak aracın rahatlığını ve lüksünü artırır. Bu sistemin merkezinde 10,25 inç Bilgi Ekranı ve 10,7 inç Kontrol Ekranından oluşan Kavisli Ekran yer alıyor. (Diğer yeni BMW modellerinde olduğu gibi) Yeni ve geliştirilmiş “QuickSelect” ile kullanıcılar işlevlere doğrudan erişerek daha sorunsuz bir deneyim yaşayabiliyor.

Bir bakış açısı için, iX1 eDrive20, dört tekerlekten çekişli iX1 xDrive30 modelinin kardeşidir. İkincisi, aynı 64,7 kWh batarya tarafından desteklenen iki elektrik motoruna sahiptir. Bununla birlikte, toplam 313 beygirlik güç çıkışı ile 100 km/s hıza sadece 5,3 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Dijital dönüşüm ve çevresel kaygıların arttığı bir çağda, BMW iX1 eDrive20’nin piyasaya sürülmesi hesaplanmış bir hamle gibi görünüyor. BMW’nin premium kompakt segmentteki ürün yelpazesini genişletmesi, yerel olarak emisyonsuz sürüşü daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirme girişimine işaret ediyor. Her ne kadar bazı opsiyonel donanımlar eklendiğinde fiyat 50.000 Euro sınırını aşacak olsa da, bu fiyatın ucuz ve bu araç için mantıklı olduğu söylenemez.