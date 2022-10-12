BMW, Uzaktan Yazılım Yükseltmesi ile Bazı Araçlara Güncelleme Sundu

Resmi bir basın açıklamasında BMW, en son yazılım güncellemesini BMW’nin İşletim Sistemi 8’e göndermeye başladığını duyurdu. İşletim Sisteminin 7. Sürümü yeni işlevleri çok yakında alacak. Şu anda, İşletim Sistemi 8’i çalıştıran 3,8 milyon araç var.

Güncelleme içeriği on büyük değişikliği özetliyor. Bunlardan biri, Temmuz 2022’den önce üretilen BMW iX ve i4 modellerinde şarj rotası özelliğini iyileştirir. BMW Akıllı Kişisel Asistan da bir yükseltme alır ve artık daha yeteneklidir ve daha iyi görsel ifadeye sahiptir. Şirketin kişisel asistanına güveniyorsanız, Amazon Alexa entegrasyonu nihayet kullanılabilir. (Tabii ki Türkçe yok).

Ek olarak, yazılım iki yeni mod ekler – “Expression” ve “Relax”, ancak bu yalnızca Temmuz 2022’den önceki iX ve 2 Serisi Active Tourer modelleri için geçerlidir. Aynı modellerde araçtan inerken çıkış uyarı özelliği ve fren müdahaleli Ön Çarpışma Uyarısı yer alıyor.

Genel deneyimi iyileştirmek için BMW ID ve My BMW uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır ve kullanıcılar ayrıca QLOCKTWO adlı yeni saat göstergesi ekleyebilir.

Aşağıdaki kaynak bağlantısında yeni yazılım özelliklerinin ve iyileştirmelerin her biri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.