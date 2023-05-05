BMW Yeni i5 Elektrikli Aracını Tanıttı!

BMW, bir sonraki elektrikli aracı olan i5 modelinin tanıtımına başladı bile. 24 Mayıs‘ta gerçekleşecek ve şirket, teaser kampanyasının başlangıcını işaretlemek için sosyal medya hesaplarına birkaç hızlı video teaser yayınladı.

İlki, yaklaşan i5’in siluetini gösteriyor ve LED konturlu ‘böbrek’ ızgarasının yanı sıra LED farların yandığını da sergiliyor. Buradaki sürpriz ise elektrikli yeni i5, modern bir döneme, yeni bir BMW modeline benziyor.

İkinci teaser içeriye odaklanıyor, bize her yerde tonlarca LED olduğunu göstermek için ön yolcu alanından kaydırıyor ve ardından gösterge panelini ve özellikle de devasa merkezi ekranı görmemize izin veriyor. Tahmin ettiğiniz gibi, kontrollerin daha fazlasının bulunduğu yerin altında biraz daha LED var.

Şimdilik bu kadar. Önceki bilgilere göre, yeni BMW i5 bu Temmuz ayında üretime girecek ve Ekim ayında küresel olarak piyasaya sürülecek. Gelecek yıl bir Tur versiyonunun gelmesi bekleniyor. Son zamanlarda, Fransa’daki Miramas test sahalarında son ayarlamaya tabi tutulan ve şimdi taşa yerleştirilmiş açılış için hazırlanan bir i5 prototipi gördük.