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Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom 2024 yarın (21 Ağustos) başlıyor. Etkinlik öncesi gerçekleştirilen Gamescom Opening Night Live’de heyecanla beklenen Borderlands 4 fragmanı yayınlandı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan oyun, muhteşem hikayesi ve grafikleri ile geliyor. İşte ayrıntılar…

Borderlands 4 Fragmanı Yayınlandı, İşte Ayrıntılar!

Borderlands serisinin 2025 yılında piyasaya sunulacak olan oyunu Borderlands 4 Gamescom başlangıç etkinliğinde duyuruldu ve oyunun ilgi çekici teaser videosu yayınlandı. Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun eşsiz sanat kullanımı, farklı mizahı ve karmaşık bir aksiyon tarzı ile oyun dünyasının benzersiz yapımlarından biri olarak geliyor.

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Borderlands, oyun dünyasında farklı tarzıyla ön plana çıkan ve pek çok oyuncu tarafından oldukça sevilen bir yapım. Serinin yeni oyunu da bu tarzı bozmadan ve daha da geliştirerek 2025 yılına damga vurmaya geliyor. Borderlands 4’te farklı maceralara atılacak olan oyuncu Vault Hunter rolünü üstlenerek uzaklı hazinelerini ele geçirmeye çalışacak. Serinin diğer oyunlarından farklı olarak Borderlands 4, daha esrarengiz ve karmaşık bir dünyaya girecek.

Borderlands 4 ilk tanıtım videosunda görüldüğü üzere oyun, üstün grafikleri ve görselliği, oyuncuyu içine çeken o kaotik havası ile oyuncuyu büyüleyecek. Gelişmiş oyun motoru ile Borderlands 4 diğer oyunlara nazaran daha detaycı ve canlı olacak. Borderlands yeni oyununun ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Borderlands 4 2025’te Piyasaya Çıkacak

Borderlands serisinin bu yeni yapımı yalnızca bu serinin tutkunları için değil tüm oyun severleri etkileyecek bir yapıda geliyor. Yeni oyun gerek görselliği gerekse teknik detayları ile seriyi bir üst seviyeye çıkaracak gibi görünüyor. Borderlands 4 uzun zamandır heyecanla bekleniyor ve bir müddet daha beklenecek gibi görünüyor ancak beklenildiğine değecek diyebiliriz.

Borderlands 4’ün geliştirici şirketi Gearbox, Take-Two Interactive tarafından 460 milyon dolara satın alındı. Gearbox daha evvel Embracer Group çatısı altında faaliyetlerini sürdürmekte idi. Söz konusu satın alıma Gearbox’ın hali hazırda geliştirme aşamasında olduğu 6 yeni oyun da dahildi.

Borderlands 4, Gearbox’ın geliştirme aşamasını tamamladığı ilk yapım oldu. Diğer projelerin ne zaman tamamlanacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor ancak Borderlands 4 projesi oyun dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Bununla birlikte söz konusu oyun, Gamescom etkinliğinin etkili bir şekilde başlamasına yardımcı oldu. Etkinlikten gelen haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.