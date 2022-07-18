Boşluk Kopyalama Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber mesajlar ciddi bir önem kazandı. Bazı uygulamalar ile kısa süre içerisinde mesaj alışverişi yapabiliyoruz. Boşluk tuşu veya Space tuşu her uygulama üzerinde kabul edilmiyor. Bu durumda boşluk kopyala yapıştır yapmamız gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere boşluk kopyala yapıştır hakkında bilgi vereceğiz.

Boşluk tuşu, iki kelimeyi ayırırken kullandığımız ve klavyenin en altında yer alan kısımdır. Belki de günlük bilgisayar kullanımda en çok kullanılan tuş Space tuşudur. Eğer klavyenizde boşluk tuşu çalışmıyorsa boşluk kopyalayarak ve daha sonrasında boşluk yapmak istediğiniz yere ctrl+v yaparak bu görevi yapabilirsiniz. Bu yol biraz uğraştırıcı olsa da, sizin işinize yarayacaktır.

Space tuşu hemen hemen her işlevde kullanılan bir tuştur. Oyunlarda, mesajlaşmalarda, videolarda ve belirli programları kullanırken boşluk tuşundan faydalanırız

Boşluk Karakteri Klavyede Nasıl Yapılır?

Space tuşu bu işlem için en yaygın olarak bilinen yöntemdir. Ancak Space tuşunuz çalışmıyorsa diğer yolları deneyebilirsiniz.

Alt+255 kısa yolu ile beraber boşluk yaratabilirsiniz. Bunun için Num Lock kısmından yardım alıyoruz. İlk olarak Alt tuşuna basılı tutarak sırasıyla 2,5,5 rakamlarına basıyoruz.

kısa yolu ile beraber boşluk yaratabilirsiniz. Bunun için kısmından yardım alıyoruz. İlk olarak Alt tuşuna basılı tutarak sırasıyla 2,5,5 rakamlarına basıyoruz. Bir başka yol ise () yaparak iki parantez arasındaki boşluğu kopyalayabilirsiniz.

Instagram Öne Çıkanlar Boşluk Kopyalama

Günümüzün en yaygın sosyal medya platformlarından olan Instagram, kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Instagram üzerinde yer alan hikayeler bölümünde yer alan storyler, 24 saat orada kalıyor ve daha sonra kayboluyor. Ancak profil ayarlarından öne çıkanlar bölümüne bu storyleri koyup insanların onları görmesini sağlayabilirsiniz.

Instagram içerinde öne çıkanlar bölüme hiçbir şey yazmak istemiyorsanız, boşluk tuşu kullanarak isimlendirmeniz gerekiyor. Bu kısmı maalesef klavyede yer alan Space tuşu ile yapamıyorsunuz. Bunun için () yapıp arasındaki görünmez boşluğu kopyalamanız gerekmektedir.

Aynı şekilde WhatsApp üzerinde bu işlemi gerçekleştirerek, boşluk şeklinde mesajlar yollayabilirsiniz. Bu taktik ile beraber mesaj gönderirseniz, karşınızdaki kişi sadede boş mesaj baloncuğu görecektir.

Midas Nedir? Midas Güvenilir Mi?