Midas Nedir? Midas Güvenilir Mi?

Günümüzde yatırımcılık çok önemli bir yer almaya başladı. Yerli bir borsa girişimi olan Midas, yabancı borsalardan komisyonsuz hisse alım satım için planlandı. Platform içerisinde hisse işlemleri mevcut lakin şu anda alım satım işlemleri gerçekleştirilemiyor. bugün ki yazımızda Midas nedir? güvenilir mi açıklayacağız.

Günümüzde şu anda kullanıcı sayısı fazla olmasa da Midas uyguladığı politikalar sayesinde gelişme göstermekte. Fakat şu anki hali ile işlemler biraz kısıtlı.

Midas, resmi adıyla Midas Menkul Değerler A.Ş. olan Midas Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen ve denetlenen bir kurumdur. Tıpkı bankalarda olduğu gibi, düzenli olarak denetlenen ve kanunlara göre hareket eden bir kuruluştur.

Midas Güvenilir Mi?

Kullanıcılar Midas’la yapacağı yatırımlar 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile korunur. Midas aynı zamanda Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yasa ve yönetmelikleriyle yükümlü kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda tüm kanun, yönetmelik ve tebliğlerle uyum içerisinde hareket etmek zorundadır.

Midas, aynı zamanda Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) üyesi bir aracı kurumdur. Müşterilerinin merak ettiği bir durum ise yatırımlarının herhangi bir olumsuz durumda içeride kalıp kalmayacağı.

Midas’ın mali durumu bozulsa bile yatırımcıların 100 bin TL’ye kadar olan zararları YTM tarafından eksiksiz karşılanır. Bu da yatırımlarınızın YTM güvencesi altında olduğunun bir göstergesidir.

Midas Menkul Kime Ait?

Midas, 28 Ekim 2020’de Egem Eraslan ve Umut Bozkurt tarafından kuruldu.

Ayrıca bkz: HubSpot Nedir? Nasıl Kullanılır?