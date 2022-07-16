HubSpot Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni alan hayatımıza giriyor. Özellikle dijital alanda birçok yeni alan oluştu. Bunların başında ise dijital pazarlama geliyor. HubSpot, en yaygın bilinen dijital pazarlama sistemidir. Bugünkü yazımızda sizlere HubSpot hakkında bilgi vereceğiz.

HutSpot, tam anlamıyla genel olarak bir pazarlama sistemidir. Genel pazarlama, müşteri hizmetleri ve genel pazarlama için kullanılan bir gelişmiş pazarlama sistemidir. Genel olarak reklamlardan sıkılan tüketiciler, daha rahat bir pazar alanı için HubSpot pazarını kullanır. Kurulduğu ilk zamanlarda daha çok küçük işletmelere yönelik çalışmalar yapan HubSpot, kullanıcı sayısının artması ile beraber büyük markalara ev sahipliği yapmaya başladı.

HubSpot, ana fikir olarak direkt hedef kitlenize ve sizin müşteri çevrenize göre erişim sağlar. Yazılım içerisinde uygun fiyatlar ve doğru hedef kitle yer almaktadır.

HubSpot içerisinde dört farklı fiyat kategorisi bulunmaktadır. Bu kategoriler şu şekilde;

Serbest Erişim: Temek sürüm olarak karşımıza çıkan Serbest Erişim, tamamen ücretsiz bir kullanım fırsatı sunar. Bu kategorinin belirli bir süresi yoktur. İstediğiniz zamana kadar bu kategoriyi kullanabilirsiniz.

Başlangıç Paketi: Serbest erişimin yetişmediği yerde mecburen artık Başlangıç Paketine geçiş yapmanız gerekmektedir. Bu paket Serbest Paketten farklı olarak yapılan reklamların ulaştığı hedefleri ve raporları görürsünüz.

Profesyonel Paket: Adından da anlaşılacağı üzerine bu paket, tamamen kurumsal firmalar için sunulmaktadır. Bu paket tamamen kurumsallara hitap eder.

Kurumsal Çözüm: Bu paket, oldukça fazla müşterisi olan büyük firmalar içindir. Özellikle 1000’den fazla müşteriye sahip şirketler bu paketi kullanır.

HubSpot Nasıl Kullanılır?

HubSpot’un temel amacı müşterilerin size gelmesidir. Şirketinizin verileri(videolar, reklamlar ve e-postaları) belirli yayın kanalları kullanarak tüketicilere ulaşır. HutSpor yazılımı kullanırken, mutlaka hedef kitlenizi ve satış planınızı iyi belirlemeniz gerekmektedir. Bunun için sağlam bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Ayrıca HutSpot içerisinde tüm bunları yapacak bir yardım sistemi de bulunmaktadır.

HubSpot içerisinde her kişinin verileri saklanır. Böylece daha sonradan ulaşmak istediğiniz kişilere özel mesaj yollayabilirsiniz. Bu sistem ile beraber hem daha güvenilir bir satıcı hem de iyi bir marka olma yolunda emin adımlar atmış olursunuz.

Bir müşteri ile beraber iletişimi ilerlettiğiniz takdirde satış süreci başlamış olur. Bu sistemin genel adı “Satış Nitelikli Müşteri Adayı” yani SQL olarak adlandırılır. Bu sistemde müşteriler herhangi bir web sitesine veya bir platforma kayıt olduktan sonra sizin şirketiniz ile ilgili e-postalara erişim sağlar. Bu sisteme SQL denir.

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