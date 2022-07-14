Slack Nedir? Nasıl Kullanılır?

İnternetin her eve girmesi ile beraber birçok yeni kelime hayatımıza giriyor. Özellikle internet ile ilgili terimler, oldukça popüler bir hale geldi. Bugünkü yazımızda sizlere Slack kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. Birçok teknoloji meraklısı tarafından duyulan Slack, çok merak edilen bir kelime haline geldi.

Slack, bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Slack, bulut tabanlıdır ve bir projeyi veya bir ödevi ekip olarak yapmanıza olanak sağlıyor. Kanada merkezli olan uygulama, ülkemizde olmasa da, özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın bir biçimde kullanılıyor. Özellikle bir projeyi yaparken düzenli ve özenli şekilde yapmaya olanak tanıyor. Slack uygulamasının temellerini gruplar oluşturur. Çalıştığınız sektöre göre; performans verileri, destek çekleri, bütçe onayları, kod incelemeleri, satış fırsatları, hata raporları, basın liderleri gibi işler tek sayfada akar ve bu sayfayı kanalda ekli olan herkes görebilir.

Slack, genel olarak mail sisteminden daha kolay bir kullanıma sahiptir. Özellikle içerisinde yer alan mesajlaşma ve sohbet gibi seçenekler, diğer uygulamalara benzer özellikler taşır. Bununla beraber Slack üzerinden hem PDF dosyaları hem de görselleri arkadaşlarınızla beraber kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Slack Nasıl Kullanılır?

Slack uygulamasını indirdikten sonra sizin aradığınız meslek gruplarına göre kişilerle tanışabilirsiniz. Sizinle ilgili birime göre kanal açıp ilgili kişileri eklemelisiniz. Açılan grupları ister dışarıya açık isterseniz de kapalı olarak konumlandırabileceğinizi de unutmayın. Eğer bir takıma katılacaksanız da takım sahibinden gelen davet mailine tıklayın.

Tarafınıza gelen mail’de yer alan “Join Team” butonuna tıklayarak, davet aldığınız gruba rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Bununla beraber çok sorulan sorulardan birisi olan Türkçe dil seçeneği maalesef Slack içerisinde yer almıyor. Temek olarak 5 dil, Slack uygulaması içerisinde yer alıyor.

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