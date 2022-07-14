Jotform Nedir Ne İşe Yarar? Güvenilir mi?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile artık her işimizi bilgisayar üzerinden çözer olduk. İnternetin hayatımıza girmesinden itibaren kurulan birçok web siteleri mevcut. Kurulan bu web sitelerinde form bölümleri bulunmakta. Bu form bölümleri web siteleri için oldukça önemli bir yer almaktadır (Talep Formları, İletişim Formları, Başvuru Formları) vb. gibi bir çok bölümden oluşmaktadır. Bugün ki yazımızda sizlere Jotform nedir ne işe yarar güvenilir mi sorularını yanıtlayacağız.

Jorform nedir sorusuna gelecek olursak; Jotform, herkesin hızlı bir şekilde kendinize ait online formlar oluşturmasına olanak sağlayan kullanışlı online uygulamadır. Jotform’un kullanımı oldukça kolaydır ve sürükle ve bırak özelliği sayesinde oldukça kullanılışlıdır. Ve herhangi bir kod yazmanız gerekmemektedir.

Jotform’u kullanarak form oluşturup yayınlayabilir, formlarınızı sitenize uyarlayabilirsiniz ve form yanıtlarının e-posta adresinize iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Jotform ne işe yarar konusuna gelecek olursak yukarıda belirttiğimiz gibi birçok form türü oluşturabilirsiniz. Ekstra olarak PDF formlarda oluşturmanız mümkündür.

Kullanıcıların en çok merak ettiği bir diğer husus ise güvenilir olduğu yönünde. Yapılan açıklamada; Jotform için verilerinizin güvenliği büyük önem taşır. Jotform’daki tüm bağımsız form bağlantıları ve ekleme kodları kullanıcılar için güvenlidir.

Tüm kullanıcılarına kendilerine ait şifre belirleme seçeneği verilir. Jotform Avrupa veri koruma yasalarına bağlıdır ve kullanıcılarımız isterlerse verilerini güvenli Almanya sunucusunda saklama imkanı vardır.

Ekstra olarak Jotform ücretli mi ücretsiz mi sorusuna gelecek olursak kullanıcılar için hem ücretli ve ücretsiz kullanma şansları vardır. Ücretli aboneliklerin oldukça fazla avantajları mevcuttur.

Ayrıca bkz: Router Nedir? Ne İşe Yarar?