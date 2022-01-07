Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri

Brawl Stars, mobile ortamda oynadığımız 3v3 battle royale tarzındaki oyundur. Ülkemizde ve dünyada birçok oyuncusunu Brawl Stars’ta birçok karakter bulunuyor. Bu yazımızda sizler için Brawl Stars karakterleri ve isimleri derledik.

Brawl Stars, son dönemde çok fazla oynan oyunlar arasında yerini almaktadır. Güçlü Süper yetenekler, yıldız güçleri ve cihazlarla pek çok Brawlers’ın kilidini açabilir ve yükseltebilirsiniz.

Oyunda öne çıkmak ve gösteriş yapmak için benzersiz nitelikte görünümler toplama olanağı bulunmaktadır. Tüm bu niteliklerinden dolayı Brawl Stars karakterlerinin tamamı ve isimleri bir hayli fazla sayıdaki oyun tutkunu tarafından merak edilmektedir.

Brawl Stars Karakterleri

Büyük beğeni toplayan oyunlardan biri olarak öne çıkan Brawl Stars karakterleri 7 seviyeden meydana gelmektedir. Oyunda toplamda adet 44 karakter varlığı söz konusudur. Karakter seviyeleri ise düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru sıralanmaktadır.

Yaygın Karakterler

Nadir Karakterler

Aşırı Nadir Karakterler

Epik Karakterler

Mistik Karakter

Efsanevi Karakterler

Kromatik Karakterler

Brawl Stars’a gelen her güncelleme ile bu karakterlerin sayısı artış gösteriyor. Güncel olarak bakıldığında 44 adet karaktere sahip olan Brawl Stars, her karakter için özel yetenek kitlerine sahip.

Oyunda bulunan her bir karakterin kendine has yetenekleri bulunmaktadır. Brawl Stars yaygın karakterler oyunda hızlı bir şekilde sahip olunabilecek olan karakterlerdir. En düşük seviye grubuna yani 1. seviyeye ait olan karakterlerdir. Bu karakterlerin seviyelerine göre güçlerinde de değişkenlik söz konusudur.

Brawl Stars Yaygın Karakterler

Shelly

8-Bit

Bull

Colt

Jessie

Nita

Tick

Emz

Bo

Brock

Dynamike

Brawl Stars Ender Karakterler

Barley

Rosa

El Primo

Pocco

Brawl Stars Aşırı Ender Karakterler

Penny

Rico

Darryl

Carl

Brawl Stars Epik Karakterler

Pam

Piper

Bibi

Edgar

Frank

Bea

Nani

Brawl Stars Mistik Karakterler

Max

Byron

Mr. P

Mortis

Tara

Sprout

Gene

Brawl Stars Efsanevi Karakterler

Leon

Amber

Crow

Sandy

Spike

Brawl Stars Kromatik Karakterler

Lou

Colonel Ruffs

Colette

Gale

Surge

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