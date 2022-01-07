Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri

Brawl Stars, mobile ortamda oynadığımız 3v3 battle royale tarzındaki oyundur. Ülkemizde ve dünyada birçok oyuncusunu Brawl Stars’ta birçok karakter bulunuyor. Bu yazımızda sizler için Brawl Stars karakterleri ve isimleri derledik.
Brawl Stars, son dönemde çok fazla oynan oyunlar arasında yerini almaktadır. Güçlü Süper yetenekler, yıldız güçleri ve cihazlarla pek çok Brawlers’ın kilidini açabilir ve yükseltebilirsiniz.
Oyunda öne çıkmak ve gösteriş yapmak için benzersiz nitelikte görünümler toplama olanağı bulunmaktadır. Tüm bu niteliklerinden dolayı Brawl Stars karakterlerinin tamamı ve isimleri bir hayli fazla sayıdaki oyun tutkunu tarafından merak edilmektedir.
Brawl Stars Karakterleri
Büyük beğeni toplayan oyunlardan biri olarak öne çıkan Brawl Stars karakterleri 7 seviyeden meydana gelmektedir. Oyunda toplamda adet 44 karakter varlığı söz konusudur. Karakter seviyeleri ise düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru sıralanmaktadır.
- Yaygın Karakterler
- Nadir Karakterler
- Aşırı Nadir Karakterler
- Epik Karakterler
- Mistik Karakter
- Efsanevi Karakterler
- Kromatik Karakterler
Brawl Stars’a gelen her güncelleme ile bu karakterlerin sayısı artış gösteriyor. Güncel olarak bakıldığında 44 adet karaktere sahip olan Brawl Stars, her karakter için özel yetenek kitlerine sahip.
Oyunda bulunan her bir karakterin kendine has yetenekleri bulunmaktadır. Brawl Stars yaygın karakterler oyunda hızlı bir şekilde sahip olunabilecek olan karakterlerdir. En düşük seviye grubuna yani 1. seviyeye ait olan karakterlerdir. Bu karakterlerin seviyelerine göre güçlerinde de değişkenlik söz konusudur.
Brawl Stars Yaygın Karakterler
- Shelly
- 8-Bit
- Bull
- Colt
- Jessie
- Nita
- Tick
- Emz
- Bo
- Brock
- Dynamike
Brawl Stars Ender Karakterler
- Barley
- Rosa
- El Primo
- Pocco
Brawl Stars Aşırı Ender Karakterler
- Penny
- Rico
- Darryl
- Carl
Brawl Stars Epik Karakterler
- Pam
- Piper
- Bibi
- Edgar
- Frank
- Bea
- Nani
Brawl Stars Mistik Karakterler
- Max
- Byron
- Mr. P
- Mortis
- Tara
- Sprout
- Gene
Brawl Stars Efsanevi Karakterler
- Leon
- Amber
- Crow
- Sandy
- Spike
Brawl Stars Kromatik Karakterler
- Lou
- Colonel Ruffs
- Colette
- Gale
- Surge
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