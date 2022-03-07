Brawl Stars Oyunu Nedir – Bilmeniz Gereken Her Şey

Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach gibi popüler oyunların ultra başarılı geliştiricileri, Brawl Stars adlı yepyeni bir oyunla geri döndü. Brawl Stars, dünyanın her yerinden oyuncuların nihai dövüşte savaşabileceği bir 3v3 nişancı oyunudur! Oyunda ilerledikçe yeni karakterlerin kilidini açacak, dövüşçülerinizin istatistiklerini yükseltecek ve hatta yeni oyun modlarına erişebileceksiniz.

Oyun Modları

Amaç, oynadığınız oyun moduna bağlı olarak farklıdır. Brawl Stars’ta dört farklı oyun modu vardır ancak rastgele seçildiğinden; hangi oyun modlarını oynayacağınızı siz seçemezsiniz. İşte her oyun modunun kısa bir açıklaması…

Smash & Grab

Her takım, rakip takımla savaşırken haritanın ortasından kristalleri almaya çalışır. Bir oyuncu öldüğünde, sahip olduğu tüm kristalleri savaş alanına düşürür. 10 kristal toplayan ve 16 saniyelik geri sayım için onları tutan ilk takım maçı kazanır.

Heist

Heist’te ya savunma yapan ya da saldıran takımda olacaksınız. Savunan takım, saldıran takımın tüm kristallerini koruyan kasayı açmasını engellemekten sorumludur. Heist’in her maçı sadece 2,5 dakika sürer; Geri sayımın sonunda kasa hala duruyorsa, savunan takım galip gelecektir. Aksi takdirde, saldıran takım kazanacaktır.

Bounty

Bounty, eski bir takım içi ölüm maçıdır. Rakipleri yenerek takımınız için yıldız toplamanız gerekir. Maçın sonunda en çok yıldıza sahip olan takım zafer kazanır.

Showdown

3v3 olmayan tek oyun modu olan Showdown, aslında ayakta kalan son oyuncunun kazandığı 10 oyunculu ücretsiz bir oyundur! Herkes sizi öldürmeye çalıştığı için dikkatli olmanız gerekir. Rakipleriniz üzerinde size avantaj sağlayacak güçlendiriciler içerdiğinden, varilleri de ihmal etmemelisiniz. Ne kadar uzun dayanırsanız, alacağınız ödüller de o kadar büyüktür.

İpuçları ve Püf Noktaları

Brawl Stars’ın çılgın ve eğlenceli dövüş sistemi, oyunu almayı ve oynamayı kolaylaştırır, ancak ustalaşmayı zorlaştırır. Her karakterin sonsuz strateji olanaklarına yol açan farklı yetenekleri, istatistikleri ve silahları vardır; bununla birlikte, hangi karakteri oynamayı sevdiğinizden bağımsız olarak bazı stratejiler sizi genel olarak çok daha iyi bir dövüşçü yapacaktır. Sizi olabileceğiniz en iyi dövüşçü yapmak için her mod için bazı kullanışlı ipuçları ve püf noktaları yazdık.

Oyun Etkinlikleri

Bu oyun etkinlikleri, etkinliğin sağ üst köşesindeki yeşil metinle (yukarıda gösterildiği gibi) belirtilen belirli bir süre için geçerlidir. Bir oyun etkinliğinin süresi dolduğunda, oynamanız için yerini yeni bir etkinlik alacaktır. Bu, tamamen farklı bir oyun modu veya farklı bir haritada aynı oyun modu olabilir.

Brawl Stars’ı ilk kez başlattığınızda, yalnızca bir oyun etkinlik yuvasına erişiminiz olacak ve diğer etkinlik kısımlarının kilidini açmanız gerekecek. Yeni dövüşçüler toplayarak bunların kilidini açacaksınız. İkinci yuvanın kilidini açmak için üç dövüşçüye, üçüncü yuvanın kilidini açmak için beş dövüşçüye ve dördüncü yuvanın kilidini açmak için sekiz dövüşçüye erişiminiz olması gerekir.

Dövüşçüler

Brawlers, oyunda rakiplerinizle savaşmak için kullandığınız karakterlerdir. Her dövüşçünün farklı bir silahı, oyun stili ve onları benzersiz kılan süper yeteneği vardır. Toplamda 15 farklı dövüşçü var; ancak, oyuna yalnızca Shelly adlı bir Brawler’a erişiminiz ile başlayacaksınız. Brawl Box’ları açarak daha fazlasına erişebilirsiniz.

Brawler Kutuları

Brawl Boxes, Brawl Stars’ın hazine sandıklarıdır ve açmak için 100 jeton veya 10 mücevher kullanmalısınız. Maçları kazandıkça, kupalar topladıkça ve seviye atladıkça madeni paralarla ödüllendirileceksiniz; ancak değerli taşlar, uygulama içi satın alma yoluyla ödemeniz gereken yüksek kaliteli bir para birimidir.

Bir Brawler Kutusunun içeriği rastgeledir ve birini açmak, yeni brawlerın kilidini açmanıza ve hatta mevcut brawlerınızı daha güçlü hale getirmek için yükseltmenize yardımcı olur. Brawl Box’ta bulabileceğiniz ödüllerin kısa bir listesi:

Yeni Brawler : Daha önce erişiminizin olmadığı bir dövüşçüye Brawl Box’ın içinde rastlayabilirsiniz.

: Daha önce erişiminizin olmadığı bir dövüşçüye Brawl Box’ın içinde rastlayabilirsiniz. Fişler : Bir kutu açarsanız ve zaten sahip olduğunuz bir dövüşçü gelirse, bunun yerine size bir fiş verilir. Bu fişler, henüz erişiminiz olmayan yeni dövüşçüler satın almak için kullanılabilirsiniz. En ucuz dövüşçü sadece üç fişe mal olur, ancak en pahalı karakterler 600 fişe mal olur.

: Bir kutu açarsanız ve zaten sahip olduğunuz bir dövüşçü gelirse, bunun yerine size bir fiş verilir. Bu fişler, henüz erişiminiz olmayan yeni dövüşçüler satın almak için kullanılabilirsiniz. En ucuz dövüşçü sadece üç fişe mal olur, ancak en pahalı karakterler 600 fişe mal olur. İksir: Bu mor iksirler, mevcut dövüşçünüzü yükseltmek ve onları daha güçlü hale getirmek için kullanılır. Bir seferde bir iksir alabilir veya hatta şanslıysanız kutudan beşli bir paket alabilirsiniz.

Brawler Yükseltme

Tüm dövüşçülerinizin sağlık, hasar ve süper yetenek hasarı gibi başlangıç ​​istatistikleri vardır, ancak bunlar kesin değildir. Kutulardan çıkan iksirlerle Brawler’ınızı yükseltebilirsiniz. Her bir statüye yapılan ilk yükseltme size yalnızca bir iksire mal olacak, ancak bundan sonraki her yükseltme giderek daha pahalıya gelecek. En sevdiğiniz dövüşçüleri seçin ve onları daha da iyi hale getirmek için zor kazanılan iksirlerinizi biriktirin!

Kontrol Modu

Oyun içindeki ayarlar menüsüne giderek Brawlerınızı kontrol etme şeklinizi değiştirebilirsiniz. İki farklı kontrol grubu vardır:

Joystick Modu: Parmağınızı ekranda herhangi bir yere sürükleyerek sanal bir joystick ile oynayabilirsiniz. Ateş etmek için bir hedefe dokunmanız gerekir.

Dokunma Modu: Brawlerınızı bir konuma taşımak için ekrana dokunun. Silahınızı hedeflemek için parmağınızı sürükleyin ve ateş etmek için bırakın.

Gruplar

Brawl Stars’ın ana menüsündeki sosyal sekmeye giderseniz, bir gruba katılma seçeneğiniz vardır. Şu an itibariyle, gruplar bir sohbet odası aracılığıyla diğer oyuncularla bağlantı kurmanın bir yoludur.

Premium Para Birimi

Brawls Stars’ta yalnızca bir premium para birimi vardır ve o da mücevherlerdir. 10 mücevherli bir Brawl Box açabilirsiniz ve mücevher almanın tek yolu onları uygulama içi satın almaktır.