Bu Ay Vizyona Girecek Filmler (Kasım 2022)

Sinema salonlarında yalnızca birkaç kayda değer yeni gösterimin görüldüğü bir Elim ayının son haftasını yaşıyoruz. Peki Ekim’e veda ettiğimizda vizyona girecek filmleri bilmek ister misiniz ? İşte Kasım ayında vizyona girecek tüm filmler…

My Policeman (4 Kasım)

Başrolde Harry Styles’ın olduğu My Policeman, en çok beklenen filmler arasında. Patrick’in Marion ve Tom’un evine gelişi, 40 yıl önceki sismik olayların keşfini tetikler. Eşcinselliğin yasa dışı olduğu bir zamanda Tom ve Patrick arasındaki tutkulu ilişki gün yüzüne çıkar.

Enola Holmes 2 (4 Kasım)

Dedektif olarak ilk resmî vakasını üstlenen Enola, bir kızın kayboluşunun ardındaki gizemi çözmek için arkadaşlarının ve ağabeyi Sherlock’un yardımına başvurmak zorunda kalır.

Causeway (4 Kasım)

ABD’li bir asker Afganistan’da savaşırken beyin travması geçirir ve memleketindeki hayata uyum sağlamakta zorlanır.

Mahalleden Arkadaşlar (4 Kasım)

Küçükçekmece’nin küçük bir mahallesinde kendisine idol olarak gördüğü “mahallenin reyisi” İsmet’in gözüne, dahası çetesine girmek için bin bir takla atan Selçuk’un, bu uğurda iki arkadaşıyla birlikte çete kurup mahallenin altını üstüne getirmesinin mizah dolu hikâyesi.

Hazine (4 Kasım)

Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut’un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul’a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır.

Astronot Köpekler: Tropikal Macera (4 Kasım)

Ünlü astronot köpekler Belka ve Strelka keşif görevi için uzaya gönderilirler. Fakat uzaydaylen dünyamızdan bir acil durum mesajı alırlar: Atlantik Okyanusu’nun tropik bölgelerinde gizemli ve tehlikeli bir girdap görülmüştür. Astronot köpekler yeni görevleri için dünyaya dönmeli ve süper kahraman arkadaşlarının yardımıyla gezegeni kurtarmalıdırlar.

İlgi Manyağı (4 Kasım)

Signe ve Thomas sağlıksız, rekabetçi bir ilişki içindedirler. Bu ilişki Thomas’ın bir anda çağdaş bir sanatçı olarak ismini kabul ettirmesiyle sıkıntılı bir hâl almaya başlar. Bununla yarışmak için, Signe dikkat ve sempatiyi üzerinde toplamaya kararlı bir şekilde yeni bir kişilik yaratır ve umutsuzca kaybettiği statüsünü tekrar kazanmaya çabalar.

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan (4 Kasım)

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan, kendilerini hapishaneden yeni çıkan Ali Kapan ve adamlarından kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan’ın hikayesini konu ediyor.

Noel Çarpması (10 Kasım 2022)

Büyük bir otelin şımarık vârisi, Noel öncesi kayak yaparken kaza geçirir. Kaza nedeniyle hafızasını yitiren kadının bakımını ise şansı yaver gitmeyen dul bir adam ve kızı üstlenir.

Black Panther: Yaşasın Wakanda (11 Kasım)

“Black Panther” filminin devamı olan “Wakanda Forever” konusu hakkında bir açıklama yapılmadı. Fakat, Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, Chadwick Boseman’ın ölümünden sonra Marvel’ın T’Challa rolünü yeniden şekillendirmeyeceği konusunda net. Daha az net olan, bunun bu seri için ne anlama geldiği. Hayranların beklentisi, T’Challa’nın kız kardeşi Shuri’nin (Letitia Wright) Wakanda’nın lideri olması ve Kara Panter’in görevini üstlenmesi.

Müstakbel Damat (11 Kasım)

İstanbul’dan Kıbrıs’a doğru kız istemek için yola çıkan damat adayımız önce ailenin daha sonra bütün adanın hayatını alt üst eder! Müstakbel Damat, komedi filmlerinden oyuncu olarak tanıdığımız İlker Ayrık’ın yönetmenliğini yaptığı ikinci uzun metraj sinema filmi.

Paranoid (11 Kasım)

Gerçek olaylardan esinlenmiş bu hikâye, İstanbul’un ücra bir yerinde bulunan bir sanatoryumda bulunan iki hastayı odağına alıyor. Mitat ve Masal birbirinden farklı iki insandır. Onların bu sanatoryumda yaşadıkları deneyimler ve olaylar gözler önüne seriliyor.

Tamirhane (11 Kasım)

Yetiştirme yurdunda büyüyen iki yakın dost Yılmaz ve Müjdat’a manevi babaları gibi olan Erkan ve Bülent’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören yaşlı adamın kalbinin dayanamaması ile hiç beklemedikleri bir yere çıkar. Olaylar, Yılmaz ve Müjdat’ın yaşlı adamın cesedini yakıt tankına koymalarını gerektiren bir noktaya varır. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler.

Kal (11 Kasım)

Semih’in sevgilisi bir anda ondan ayrılır. İlişkileri hakkında cevaplar ararken, uzun zamandır görmezden geldiği şeyle yakında yüzleşmek zorundadır.

My Father’s Dragon (11 Kasım)

Newbery ödüllü çocuk kitaplarından uyarlanan bu animasyon film, bebek bir ejderhayı kurtarıp onunla arkadaş olmak için bir adaya kaçan küçük bir çocuğu konu alıyor.

The Menu (18 Kasım)

“The Menu”, uzak bir adadaki özel bir restorana giden genç bir çifte odaklanıyor. Restoranın sevilen şefi onlara birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bir tadım menüsü hazırlamıştır. Ancak yemekte şoke edici birkaç sürpriz de bulunacaktır.

Hayaller Diyarı (18 Aralık)

Genç bir kızın hayatı, Slumberland’ın rüya dünyasının gizli bir haritasını keşfetmesiyle bambaşka bir hal alır. Eksantrik bir kanun kaçağının yardımıyla genç kız, rahmetli babasını tekrar görebilme umuduyla rüyalar arasında dolaşıp kabuslardan kaçmaya çalışır.

Barış Akarsu Merhaba (18 Aralık)

2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla tanınan, film çekimleri için gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden, Türk rock müzisyeni ve oyuncu Barış Akarsu’nun hayat hikayesi.

Kemikler ve Her Şey (23 Kasım)

Toplumun sınırlarında nasıl hayatta kalacağını öğrenen genç bir kadın olan Maren ile yoğun ve haklarından mahrum bırakılmış bir serseri olan Lee arasındaki ilk aşkın hikayesi. İki genç, onları arka yollara götüren bin millik bir macera için buluşup bir araya gelirler. Ancak tüm çabalarına rağmen, tüm yollar korkunç geçmişlerine ve aşklarının ötekiliklerinden sağ çıkıp çıkamayacağını belirleyecek son bir duruşa çıkar.

Manhattan’da Sihir 2 (24 Kasım)

Sonsuza dek mutlu olduktan on yıl sonra, Giselle mutluluğunu sorgular, bu süreçte istemeden gerçek dünyadaki ve Andalasia’dakilerin hayatlarını altüst eder.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (25 Kasım)

“Galaksinin Koruyuları” serisinin yönetmeni James Gunn’ın yazıp yönetecği bu özel bölüm “Galaksinin Koruyucuları 3” filminin çekimleri sırasında çekilecek. Ayrıca “Galaksinin Koruyucuları 2” ve “Galaksinin Koruyucuları 3” arasındaki zamanda geçecek. Drax ve Mantis, Peter’ın gezegeni olan Dünya’da Noel vakti olduğunu öğrenince, Gamora’yı kaybettiğinden beri çok üzgün olan Peter’ı neşelendirmek için eğlenceli bir plana girişir.

Tuhaf Dünya (25 Kasım)

Efsanevi Clades, farklılıkları en son ve en önemli görevlerini tehdit eden bir kaşif ailesidir.

The Fabelmans (25 Kasım)

İkinci Dünya Savaşı sonrası Arizona’da büyüyen Sammy Fabelman adında genç bir adam, aileyi sarsan bir sırrı keşfeder ve filmlerin gücünün gerçeği görmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmeye başlar.

Tehlikeli Oyun (25 Kasım)

Milyarder Jake Foley (Russell Crowe), en yakın arkadaşları için asla unutamayacakları bir gece planlar ve onlara hayal bile edemeyecekleri kadar çok para kazanma şansı verir. Ancak bu oyunu oynamak için, oyuncuların en özel ve gizli sırlarını masaya koymaları gerekir. Oyun ilerledikçe, Foley’in arkadaşları oynadıkları bu oyunun gerçekte ne hakkında olduğunu keşfedecektir.