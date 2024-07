Ana Sayfa » Oyun Bu Hafta Epic Games’te 2 Oyun Ücretsiz – 18 Temmuz 2024 Oyun Bu Hafta Epic Games’te 2 Oyun Ücretsiz – 18 Temmuz 2024 Emine Emre 1 Görüntüleme

Epic Games Store her hafta Perşembe günleri (genellikle) kullanıcılarına bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Ancak bu hafta Epic Games’te 2 oyun ücretsiz! Ülkemizde en çok kullanılan video oyun dağıtım platformu olan Epic Games Store ücretsiz oyunları erişime açtı, işte o oyunlar…

Bu Hafta Epic Games’te 2 Oyun Ücretsiz – 18 Temmuz

Epic Games ücretsiz oyun listesine yeni oyunlar ekledi. Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye ekleyen Epic Games Store, bu hafta 2 yeni oyunu erişime açtı. 18 Temmuz itibarıyla Epic Games yeni ücretsiz oyunları; Arcade Paradise ve Maid of Sker oldu. Söz konusu oyunlar 25 Temmuz’a kadar ücretsiz bir şekilde kullanıcı kütüphanelerine eklenebilecek.

Epic Games 18 Temmuz ücretsiz oyunlarından biri olan Maid of Sker korku ve hayatta kalma oyunlarını sevenler için harika bir seçenek olabilir. Diğer ücretsiz oyun olan Arcade Paradise ise macera oyunu severlere geliyor. Peki bu oyunlar ücretsiz nasıl indirilir, bakalım…

Epic Games Arcade Paradise ve Maid of Sker Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Maid of Sker ve Arcade Paradise’ı Epic Games Store’da ücretsiz olarak indirmek için öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilerek kullanıcı hesabına girilir. Eğer kullanıcı hesabınız yoksa hemen açabilirsiniz. Ardından söz konusu oyunların sayfalarına gidilerek “yükle” butonuna tıklanır ve oyunlar kullanıcı kütüphanesine eklenmiş olur. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra istediğiniz zaman bu yapımları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Maid of Sker Hakkında

Wales Interactive tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen bu yapım PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilmektedir. 28 Temmuz 2020 tarihinde oyun severlerle buluşan Maid of Sker tek oyuncuu moda sahiptir. Maid of Sker hayatta kalma – korku oyunu, bağımsız video oyunu ve macera oyunu kategorilerinde yer almakta olup kullanıcı beğeni oranı yüzde 90’ın üzerindedir.

Arcade Paradise Hakkında

Kullanıcı beğeni oranı yüzde 94 olan Arcade Paradise, 11 Ağustos 2022 tarihinde piyasaya sürülen bir iş simülasyonu oyunudur. Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen bu oyun Wired Productions tarafından piyasaya sürülmüştür. Arcade Paradise tek oyunculu moda sahip olup PC ve piyasadaki pek çok konsolda oynanabilmektedir. Oyun severlerin oldukça beğendiği bu gündelik oyun macera oyunu kategorisinde bulunmaktadır.