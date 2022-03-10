Bu Upuzun Araba Guiness Dünya Rekoru Kırdı!

Garip sürüş manevraları bir yana; altı Cadillac Eldorado’dan oluşan süper uzun bir limuzin, Guinness Dünya Rekoru kırdı. Elbette dünyanın en uzun arabası ödülünü alan bu araç ile bir yerden bir yere dönmek bile oldukça zor.

Amerikan Rüyası adındaki bu araç 26 tekerleğe ve yaklaşık 75 kişiyi alacak kadar alana sahip. Su yatağı, dalış tahtası olan bir yüzme havuzu, jakuzi, mini golf sahası ve hatta özel olarak bir helikopter pisti içeriyor. Ve evet, çalışan bir motoru da var.

Araba koleksiyoncusu ve yapımcısı Jay Ohrberg’in yapımı olan otomobil; 1986 yılında inşa edildiğinde orijinal olarak 18,3 metreydi. Ancak görünüşe göre biraz kısa olduğu için Ohrberg daha sonra uzunluğuna 12,2 metre daha ekledi.

Bir süre sonra, New York, Nassau County’deki bir teknik eğitim müzesinin sahibi; Michael Manning, arabayı eBay’de gördü ve onu bir restorasyon görevi olarak almaya karar verdi. İlk önce harap arabayı Orlando’ya götürmeleri gerekiyordu; bu, onu iki parçaya ayırmayı ve güneye uzun yolculuk için römorklara yüklemeyi içeren bir süreçti.

Üç yıllık çalışma ve 250.000$’dan fazla maliyetten sonra, restorasyon işi artık tamamlandı. Manning ve ekibi, Amerikan Rüyası’nın dünyanın en uzun arabası olarak kendi rekorunu kırmak için aracın uzunluğuna küçük bir parça bile ekledi. Artık ziyaretçilerin eğlenmesi için Orlando’da sergileniyor.