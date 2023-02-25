Bu Yıl Gelecek En İyi PS5 Oyunları 2023

PlayStation 5 bir süredir piyasada ve kullanıcı yorumları da çoğunlukla olumlu. Daha hızlı yükleme süreleri, normal bir sabit disk sürücüsü (HDD) yerine bir katı hal sürücüsü (SSD) ve formda geliştirilmiş bir denetleyici gibi PlayStation 4’e göre birçok iyileştirme içeriyor. Üstelik yepyeni oyunları ağırlarken, bünyesindeki kütüphaneyi de gün geçtikçe artırıyor. İşte gelecek en iyi PS5 oyunları…

Wo Long: Fallen Dynasty – 3 Mart 2023

Uzun yıllar boyunca güçlenen imparatorluk hanedanı artık düşmek üzereydi. Wo Long: Fallen Dynasty, isimsiz bir milis askerinin, iblislerin Üç Krallığa musallat olduğu Geç Han Hanedanının karanlık fantazi versiyonunda hayatta kalmak için savaştığı dramatik, aksiyon dolu bir hikayeden esinleniyor. Fantastik severlerin mutlaka oyuna göz atması gerek.

WWE 2K23 – 23 Mart 2023

John Cena’nın tarihsel öneme sahip 20 yıllık WWE kariyerinin önemli anlarını ve en zorlu rakiplerini baştan sona oynama fırsatı elde etmek ister misiniz ? Ve ilk kez, Mr. Hustle, Loyalty & Respect’i alt etmeyi hedeflerken, WWE’nin tüm zamanların en iyileri arasında yer alan ünlü rakiplerin her birini oynama deneyimi bu oyunda mümkün hale geliyor.

Resident Evil 4 — 24 Mart 2023

2005 yapımı orijinal filmin yeniden yapımı olan Resident Evil 4, başkanın kayıp kızını arayan Leon Kennedy’nin zorlu macerasını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bu, diğer Resident Evil oyunları gibi olmayacak, çünkü ölümcül düşmanlar zombiler değil, ölümsüzler kadar korkunç olan enfekte köylüler. Resident Evil 2 remake’in ayak izlerini takip edecek gibi görünen bu oyun, oynanış iyileştirmeleri ve modern konsollar için 4K görselleriyle aynı hikayeyi bizlere yaşatacak gibi görünüyor.

Minecraft: Legends – 18 Nisan 2023

Bloklarınızı sıkı tutun millet, yeni bir Minecraft oyunu geliyor! Minecraft Dungeons ile zaten harika bir yan ürünümüz vardı ama şimdi Mojang, blokların tanıdık dünyasında bu yeni aksiyon ve hikaye odaklı deneyimle efsane olmamıza izin verecek. Minecraft Legends, serinin şimdiye kadarki en iddialı yan projesi gibi görünüyor, esas olarak üçüncü şahıs gibi görünüyor ve biraz daha stilize edilmiş bir sanat tarzına ek olarak gördüğümüz her şeyden çok daha önemli olmayı vaat eden bir hikaye var. Evren.

Dead Island 2 — 21 Nisan 2023

On yılın büyük bir bölümünde geliştirmede kaldıktan sonra, Dead Island 2 nihayet 2023’te piyasaya çıkacak. Oyun ilk olarak E3 2014’te ortaya çıktı ve o zamandan beri çok sayıda geliştirici değişikliğine uğradı. Şu anda, Dambuster Studios geliştirmede başı çekiyor ve oyunun en son açıklamasına göre, Dead Island 2 tamamlanmak üzere gibi görünüyor.

Star Wars Jedi: Survivor – 28 Nisan 2023

Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order’ın olaylarından beş yıl sonra geçiyor. İçinde, türünün son örneklerinden biri olmakla uğraşan Jedi Cal Kestis’in yerine geri döneceksiniz. Bu oyun yalnızca mevcut nesil donanım için mevcut olacak ve PS4 ve Xbox One’ı geride bırakacak.

Suicide Squad: Kill the Justice League – 26 Mayıs 2023

Beğenilen Batman: Arkham serisinin arkasındaki ekip olan İngiliz geliştirici Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League adlı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Gotham Knights gibi, bu oyun aynı zamanda ortak oyunu vurgulayacak ve Harley Quinn, Deadshot, Kaptan Boomerang ve King Shark rollerini üstlenmenize izin verecek.

Street Fighter 6 – 2 Haziran 2023

Street Fighter 6’nın Summer Game Fest’te gösterilmesinin ardından etkileyici görselleri, sunumu ve özellikleri sayesinde heyecan tavan yaptı. Fighting Ground, World Tour ve Battle Hub dahil olmak üzere üç ana mod sunacak ve Chun-Li, Guile, Jamie, Kimberly, Luke ve Ryu dahil olmak üzere şimdiye kadar altı onaylanmış karaktere sahip olacak.

Diablo IV – 6 Haziran 2023

Çok uzun zamandır beklenilen Diablo IV, 2023’te piyasaya çıkacak ve hayranların bildiği ve sevdiği zindanlarda sürünen aksiyondan daha fazlasını içerecek. Eski oyun sistemini baz alacak ama aynı zamanda açık bir dünya ve hatta kesinlikle her şeyi sarsacak bir PvP sistemi gibi yeni mekanikleri de içerecek.

Final Fantasy XVI — 23 Haziran 2023

Final Fantasy XVI nihayet 2023’te yolda ve öncekinden daha fazla fantezi odaklı görünüyor. Bunun da ötesinde, konsola özel bir PS5 olacak, yani PC ekosisteminin dışında oynamayı planlıyorsanız bir PS5 almanız gerekecek. Final Fantasy XVI, görsel departmanda kesinlikle dudak uçuklatan bir oyun gibi görünüyor.

Baldur’s Gate 3 – 31 Ağustos 2023

Başlangıçta bir PC’ye özel olsa da Sony, geçtiğimiz günlerde Baldur’s Gate 3’ün bu yaz PS5’e geleceğini duyurdu. Fantastik sıra tabanlı strateji RPG’si 2020’den beri erken erişimde, ancak tam sürümü yakında geliyor. Kadim bir kötülük Baldur’s Gate’e dönerken bu oyun Faerun diyarının kaderini sizin ellerinize bırakacak.

Marvel’s Spider-Man 2 – 2023

2021 PlayStation Vitrini sırasında Sony, 2018’in en iyi oyunlarından birinin devamı olan Marvel’s Spider-Man 2’yi nihayet ortaya çıkardı. Bir devam oyunu olmasının kaçınılmaz olduğunu biliyorduk ama sonunda bunun onayını almak güzeldi. Oyunun tam çıkış tarihi bilinmiyor.

Yüzüklerin Efendisi: Gollum — 2023

Yüzüklerin Efendisi: Gollum, PS5 için onaylanan ilk oyunlardan biriydi. Alman stüdyosu Daedalic Entertainment tarafından geliştirilmekte olan oyun, kitaplardaki olaylardan önce geçiyor ve Gollum’a ve kafasında devam eden çatışmaya odaklanacak. Gizlilik unsurları içeren bir aksiyon-macera oyunu olacak ve Gollum, Peter Jackson filmlerindeki gibi görünmeyecek. Oyunun çıkış tarihi kesinleşmedi.

Payday 3 — 2023

Payday 3 hala tamamlanmaktan uzak olduğu için hakkında bildiğimiz pek bir şey yok. Geliştirici Overkill Software, Payday 2 olaylarından sonra New York şehrinin “canlı, muazzam bir temsilinde” yer alacağını doğruladı. Oynanış henüz açıklanmamış olsa da, olabildiğince çok ganimet toplamaya odaklanan aynı fantastik birinci şahıs nişancı oyunu bekleyebilirsiniz.

Hollow Knight: Silksong — 2023

Bir Hollow Knight DLC eklentisi olarak başlayan şey, sonunda tam teşekküllü bir devam oyununa dönüştü. Silksong, Team Cherry’nin tamamen yeni oyunu ve önceki oyunun temelleri üzerine inşa edildi. Silksong’da, ilk kısımda patron olarak görünen bir karakter olan Hornet olarak oynuyorsunuz. Bu oyun, oyuncuları zirveye ulaşmak amacıyla Pharloom krallığında bir yolculuğa gönderecek.