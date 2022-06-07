Bumble Nedir? Bumble Nasıl Kullanılır?

Günümüzde birçok flört uygulaması yer alıyor. Bunlardan hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde çalışan Bumble, son zamanlarda oldukça popüler bir hal aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Bumble nedir? Nasıl kullanılır sorularının cevabını vereceğiz.

İnternetin dünya genelinde popülerliğini artırmasıyla beraber birçok sosyal medya uygulaması ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları hoş vakit geçirmek için kullanılırken, bazıları da flört etmek için kullanılır. Bu uygulamalardan biri olan Bumble, diğer flört uygulamalarına çok benzer bir işleyişe sahiptir. Bumble kullanırken, beğendiniz profilleri ekranın sağına ve reddetmek istediklerinizi de sola kaydırmak gerekmektedir.

Hali hazırda en popüler flört uygulaması olan Tinder’a çok benzer bir arayüze sahip olan Bumble, sizlere uygulama içerisinde öneriler sunar. Sağ kaydırmak onaylamak ve sola kaydırmak reddetmek anlamına gelir. Eğer iki kullanıcı birbirini sağa kaydırırsa konuşma başlar.

Bumble kullanırken, önerilerin yenilenmesi için yaklaşık 3 saat gibi bir zaman diliminin geçmesi gerekir. Eğer görüntülü ve sesli sohbete hazırsanız, uygulama sizlere “Sanal Flört” adı altında bir rozet verir. Bu takmış olduğunuz rozeti diğer kullanıcılar görebilir.

Çoğu flört uygulamaları gibi Bumble uygulaması da ücretsiz bir şekilde hizmet verir. Bumble uygulaması da konumunuz 80 km etrafındaki kişileri görebilirsiniz. Ayrıca ülke seçenekleri seçerek, daha kolay eşleşme sağlayabilirsiniz.

Eğer daha iyi kullanım deneyimi ve daha kaliteli eşleşmeler istiyorsanız, Bumble uygulamasının premium aboneliğine geçiş yapabilirsiniz. Bumble premium paketleri haftalık, aylık ve üç aylık olarak sunulmaktadır. Şunu belirtmek de fayda var hiçbir şekilde premium almadan da eşleşmeler de bulunabilir ve sohbet edebilirsiniz.

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