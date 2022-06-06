Hornet Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile arkadaş edinmek bir hayli kolaylaştı, bunlar için birçok uygulama mevcut. Bunlardan biri olan Hornet bu uygulamalar arasında yerini almakta. Diğer arkadaş edinme uygulamalarına nazaran Hornet eşcinsel ve biseksüel kişilere yönelik geliştirilmiş bir platformdur.

Kişiler günümüzde tercihlerinde özgürdür, bunun için hornet eşcinsel ve biseksüel kişiler için tasarlanmıştır. Çoğunlukla eşcinsel erkeklerin (gay) kullandığı bu uygulama Rusya, Brezilya, Tayvan, ABD, Polonya gibi ülkelerde oldukça yaygın kullanılmakta. Gelelim Hornet nedir?

Hornet Nedir?

Hornet 2011 yılında kurulmuştur, uygulamanın asıl amacı gey ve biseksüel erkeklerin kullanımına yönelik geliştirilmiş olan bir online randevu uygulamasıdır. Uygulamanın şuan 25 milyon aktif kullanıcısı bulunmakta. Hornet platformunu hem mobil hem de web sitesi üzerinden kullanabilirsiniz.

Hornet Nasıl Kullanılır?

İlk olarak yaygın bir biçimde kullanılan hornet kullanıcıları genelde mobil versiyonunu kullanmakta. İlk olarak android cihazınıza indirin, daha sonra kendinize ücretsiz bir şekilde üye olun. Daha sonra profil bilgilerinizi doldurarak uygulamaya giriş yapın. Daha sonra profilinizi seçtiğiniz fotoğraflar ile düzenleyin. Sonra keşfet bölümünden arkadaş edinmeye başlayabilirsiniz.

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