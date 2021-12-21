Bugün sizlere tinder gibi buluşma uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz.

Tinder, 2012 yılında bir üniversite kampüsünde tanıtıldı ve yeni insanlarla tanışmak için dünyanın en popüler uygulamasıdır. 340 milyondan fazla kez indirildi ve 190 ülkede ve 40+ dilde kullanılabilir.

Tinder, bir imkanlar dünyası üzerine inşa edilmiş bir yerdir. Daha fazlasına evrilebilecek bağlantıları kurmanın imkanı. Yeni insanlarla tanışmak, sosyal ağınızı genişletmek, seyahat ederken bölgedeki kişilerle tanışmak veya sadece anı yaşamak için buradaysan, doğru yere geldin.

Tinder basit ve eğlencelidir birini Beğenmek için Sağa Kaydır özelliğini kullan, ve o da seni beğenirse, eşleştiniz sonsuz olasılıklar dünyasına girmeye hazır ol.

Sizler için önerdiğimiz buluşma uygulamaları;

Tinder

Pek azınız adını duymamışsınızdır, online flörtleşme işinde yeni olanlar için kısa bir özet geçelim; fotoğraflarınızın temelinde olduğu bir profil açıyorsunuz. Kısa bir bio, ilgi alanlarınız hatta sevdiğiniz müziğe kadar ayrıntılı bilgi verebilirsiniz. Cinsiyetiniz ve yöneliminize göre , yaşa göre filtreleme seçenekleri de mevcut. Karşınıza gelen profilleri beğendiyseniz sağa, beğenmediyseniz sola kaydırarak bir sonraki profili görebilirsiniz. Eğer sağa attığınız kişi, sizi sağa attıysa; eşleşme sağlamış oluyorsunuz, sonrasında bir mesaj atıp muhabbeti başlatabilirsiniz ya da karşı tarafın mesaj atmasını bekleyebilirsiniz. Fikir olarak öncü olmasa da arayüz ve uygulama olarak getirdiği yeniliklerle sektör devi oldu ve bünyesine en çok kullanıcı barındıran uygulama. Sağa ya da sola atmak size kalmış.

Hot or Not

Çalışma şekli Tinder’la aşağı yukarı aynı olsa da Hot or Not kullanırken odak noktası profiller için seçilen fotoğraflar. Hoşunuza giden fotoğrafları beğeniyor, beğenmediklerinizi es geçiyorsunuz. Eğer beğendiğiniz kişi de sizin fotoğrafınızı beğenirse eşleşiyor ve konuşmaya başlayabiliyorsunuz.

Bumble

Kadınlara öncelik! Bumble da muadillerine çok benzer bir uygulama ancak ayrımı sağlayan çok temel bir kuralı var. Eşleşme sağlanmış olsa dahi ilk mesajı ancak kadın atabilir. Bumble’da ırkçı söylemler ya da LGBTİ’ye yönelik ayrımcılık tamamen yasak. Bumble’ı hazırlayan ekip barışçıl ve eşit bir flörtleşme ortamı sunma hedefiyle yola çıkmış

Hinge

Silmek üzere tasarlamış bir uygulama! sloganı ile sahalara giriyor, biraz daha iddialı bir flörtleşme uygulaması zira, karmaşadan sıkılmış, artık durulmak, kendi ve bir kişiye odaklanmak isteyenler için. Yani eşinizi bulduktan sonra uygulamayı silebilir ve birbirinize odaklanabilirsiniz.

Happn

Happn, sizin yaşadığınız yerdeki doğru insanı bulmanızı hedefleyen bir uygulama. Sizin de sürekli kullandığınız yollar, gittiğiniz mekanlar vardır. İşte bu uygulama, size yakın, ortak yerlerde takılan insanlarla eşleşmenizi ve onlar arasından en doğru kişiyi bulmanızı amaçlıyor. Tabii “bulunduğunuz yere yakın kişiler” özelliği pek çok uygulamada var, ama Happn bu detay üzerine inşa edilmiş.

The League

The League’i diğer flört uygulamalarından ayıran en önemli farkı, gerçek hayattaki gibi pek çok detayınıza önem veriyor olması. Nerede çalışıyorsunuz, Linkedin profiliniz, becerileriniz ve dahası… Tabii eşleşeceğiniz kişilerin de bu tip profesyonel detayları belirtmesi gerekiyor. Böylece kendi liginizdeki insanlarla tanışma fırsatınız oluyor.

OkCudip

OkCupid, fotoğraf paylaşmakla sınırlı kalmayıp karşı tarafı etkileyecek bir hikayesi olmasını isteyenler için oldukça ideal bir uygulama. Diğer uygulamalardan önce çıkan yanı ise eşleştirme algoritması. Günlük kullanıcı sayısı 100 bini geçti ve her gün 7 milyon’un üzerinde mesaj sistem üzerinde atılıyor.

Badoo

Dünya genelinde 400 milyondan fazla üyesi bulunan Badoo, oldukça kalabalık ve farklı milliyet profillerine sahip bir platform. iOS ve Android cihazlarla beraber tarayıcı üzerinden de kullanılabilen uygulama, yalnızlığını sonlandırmak isteyenler için öncelikli alternatifler arasında. Hem Happn gibi lokasyon bazlı karşılaşmaları bildiren, hem de yakınlarınızdaki Badoo kullanıcılarını bulmanızı sağlayan uygulama ücretsiz. Daha fazla özellik isteyenler, beğendiği kişiye mesaj atmak gibi ayrıcalıklar için özel abonelikler ve uygulama içi satın almalar mevcut.

Skout

Skout uygulama deneyimini bir üst noktaya taşıyor. Temelleri 2007’ye dayansa da yeni getirdiği özelliklerle adından söz ettirmeyi başardı. Kullanıcıların canlı video yayını yapmaya olanak sağlayan Skout, eğlenceli bir ortama sahip. Şimdiye kadar 50 milyondan fazla indirmeye ulaşan uygulama, seçenekleriniz arasında yer alabilir.

Grindr

Gay erkekler için geliştirilmiş bu uygulama, Tinder’a kullanım şekli olarak çok benziyor. Tek profil fotoğrafı ile profil oluşturduğunuz uygulamada mesajlaştığınız kişinin sizden ne kadar uzak bir mesafede olduğunu gösteriyor.

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