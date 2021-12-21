Bugün sizlere Snapchat emoji anlamlarını açıklayacağız. Dünyanın en çok kullanıcılarından olan Snapchat uygulaması günümüzde de popülerliğini halen sürdürmekte. Gelin Snapchat nedir onu öğrenelim; Snapchat bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Arkadaşlarınızı Snapchat üzerinden ekleyerek, 1 ile 10 saniye arasında değişen sürelerde silinmek koşuluyla fotoğraf ve video çekip göndermek mümkün. Uygulama bu konsept ile son derece dikkat çekiyor. Zaten uygulamanın logosunun hayalet olmasının sebebi de bu. Yani gönderiler, bir süre sonra yok oluyor. İletişimin farklı bir türü olarak nitelendirebiliriz.

Snapchat Emoji Anlamları

Bebek – Bu kişi yepyeni bir arkadaş.

Gülen – Bu kişi senin en iyi arkadaşın. Başka bir deyişle, ona bir sürü fotoğraf gönderdiniz.

Güneş gözlükleri – Siz ve bu kişinin ortak olarak en iyi arkadaşı var. Temel olarak, aynı kişiye çok fazla fotoğraf gönderirsiniz.

Yüzbaşı – Siz ve bu kişinin ortak #1 en iyi arkadaşı var, yani ikiniz de bu üçüncü partiye diğerlerinden daha fazla fotoğraf gönderirsiniz.

Smirk – Bu kişi senin en iyi arkadaşın değil, ama sen onlarınsın. Başka bir deyişle, size çok fazla fotoğraf gönderiyorlar, ancak karşılık vermiyorsunuz. Garip.

Sarı kalp – Bu en iyi arkadaşlar demektir. Siz ikiniz de en çok fotoğrafı birbirine gönderirsiniz.

Kırmızı kalp – Bu kişi, iki hafta boyunca en iyi 1. arkadaşın oldu.

Çifte pembe kalpler – Bu kişi, iki aydır en iyi arkadaşınız oldu.

Ateş – Bu bir anlık görüntüyü gösterir. Bu kişiye son zamanlarda çok fazla fotoğraf gönderdiniz ve onlar çok geri gönderdiler.

100 – Bu, aslında, süper snapstreak. Siz ve snapstreak ortağınız 100 gün boyunca bir snapstreak devam etmeyi başardınız.

Kum Saati – Bu, anlık görüntünüzün bitmek üzere olduğu konusunda bir uyarıdır. Hayatta tutmak için arkadaşını çek.

Doğum günü pastası – Bugün Snapchat arkadaşınızın doğum günü elbette!

Star – Bu kişi popüler. Onun enstantane son 24 saat içinde çok paylaşıldı.

Parıldıyor – Siz ve bu kişi bir arada Snapchat grubundasınız.

SnapChat Hesabı Nasıl Açılır?

Snapchat uygulamasını çalıştırın.

Açılış ekranındaki KAYDOL butonuna dokunun.

E-posta adresi, şifre ve doğum tarihi satırlarını doldurduktan sonra “KAYDOL” butonuna dokunun.

Açılan ikinci ekranda Snapchat hesabınız için bir kullanıcı adı belirleyin ve “DEVAM ET” butonuna dokunun.

Son aşamada telefon numaranızı girin ve DOĞRULA butonuna dokunun.

(Telefon numarası doğrulama isteğe bağlıdır, bu adım geçilebilir)

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