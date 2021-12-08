Telegrama Yeni Güncellemeyle Gelen Tüm Özellikler!

Bugün erken saatlerde Telegram, bir blog gönderisi aracılığıyla sohbet uygulamasında yeni bir güncelleme duyurdu. Ayrıca şirket, bu yeni güncellemenin, başkalarının gruplara ve kanallara içerik kaydetmesini engelleyen araçlar; belirli tarihlerdeki mesajları silme yeteneği, bağlı cihazlarınızı yönetmenin yeni yolları; kanalınız adına herkese açık gruplarda anonim olarak paylaşım yapma seçeneği getirdiğini belirtti. Gelin bu özelliklere hep birlikte bakalım.

Gruplarda ve Kanallarda Korunan İçerik

Bu güncellemeyle Telegram, içerik oluşturucuların yayınladıkları içeriği korumalarına ve içeriğin yalnızca hedef kitleleri için erişilebilir olmasını sağlamalarına yardımcı oluyor.

Bu arada içeriklerini yalnızca üyelere özel tutmak isteyen Grup ve Kanal sahiplerindenseniz sohbetlerinden mesaj iletmeyi kısıtlayarak; ekran görüntülerini önleyebilir ve gönderilerden medya kaydetme özelliğini sınırlayabilirsiniz.

Mesajları Tarihe Göre Sil

Telegram, artık belirli gün veya tarihteki tüm mesajları silebilme özelliğine sahip. Bu arada yeni özelliği, sohbette ilerlerken açılan ve takvimi açacak olan tarih çubuğuna dokunarak kullanabilirsiniz. Ayrıca oradan, temizlemek istediğiniz günleri seçebilirsiniz.

Bağlı Cihazları Yönetmek

Telegram, hesabınızı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanmanıza izin veriyor ve cihazlar menüsü; hesabınızın nerede oturum açacağını kontrol etmenize yardımcı oluyor. Şirket, bir masaüstü cihazını QR kod taramasıyla; hızlı bir şekilde bağlamak için yeni bir düğme ve oturumu kapatma ayarı ekledi.

Ek olarak, daha fazla bilgi görüntülemek ve aramaları veya yeni Gizli Sohbetleri kabul edip edemeyeceğini değiştirmek için; artık listedeki herhangi bir cihaza dokunabileceğiniz için; güncelleme bağlı cihazlarınız üzerinde daha da fazla kontrol sağlıyor.

Herkese Açık Gruplarda Mesaj Gönderme

Herkese Açık Gruplar ve Kanal Yorumları, binlerce üyesi olan büyük topluluklarda; herhangi bir konunun tartışılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, bu sohbetlerde mesaj gönderirken yeni ‘kanal olarak görünme’ özelliğiyle bu grup tartışmalarında kanalınızı temsil edebilirsiniz.

Bu işleve erişmek için, mesaj çubuğunun yanındaki profil resmine dokunabilir ve kanallarınızdan birini seçebilirsiniz; bundan sonra göndereceğiniz mesajlar, kişisel hesabınız yerine kanalın adı ve fotoğrafı ile görünecek.

Bu özelliklere ek olarak, telefon görüşmesi yoluyla oturum açma, Android için yeni küresel sohbet temaları ve iOS 13+ için birden çok dilde Canlı Metin Tanıma dahil olmak üzere bu güncellemede Telegram’a çok daha fazlası geldi.

Bu yeni özelliklerin dahil edilmesi, nitekim Telegram’ı daha da çekici hale getiriyor ve çeşitli gizlilik ve rahatlık özelliklerinde oldukça eksik olan baskın sohbet hizmeti WhatsApp’tan arzulanan çok şey bırakıyor.

Bkz: Telegram Hesabı Nasıl Silinir?