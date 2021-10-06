Ana SayfaSosyal MedyaTelegram Gittikçe Popülerleşiyor - 70 Milyon Yeni Kullanıcı!

Telegram Gittikçe Popülerleşiyor – 70 Milyon Yeni Kullanıcı!

Telegram, platformun Pazartesi günü Facebook kesintisi sırasında 70 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığını ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaklaşık altı saat boyunca önemli mesajlaşma servislerinden yoksun kaldığını söyledi.

Ayşen Sıla

-

0
Telegram ic

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram; platformun Pazartesi günü Facebook kesintisi sırasında 70 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığını; ve dünyanın dört bir yanındaki insanların; yaklaşık altı saat boyunca önemli mesajlaşma servislerinden yoksun kaldığını söyledi.

Birkaç gün önce Facebook, Messenger; sosyal medya platformu Instagram ve mesajlaşma hizmeti WhatsApp dahil olmak üzere; tüm hizmetlerine küresel olarak erişilemediği yaklaşık altı saat boyunca bir kesinti yaşadı.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov; “Telegram’ın günlük büyüme hızı, normları büyük ölçüde aştı ve bir günde diğer platformlardan; 70 milyondan fazla yeni kullanıcıyı karşıladık” dedi.

WhatsApp

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki platform kullanıcılarının bazılarının, milyonlarca kişi aynı anda kaydolmak için acele ederken daha düşük hızlarla karşılaşmış olabileceğini, ancak hizmetin kullanıcıların çoğunluğu için her zamanki gibi çalıştığını da sözlerine ekledi.

Telegram kısa süre önce bir milyar indirmeyi aştı ve bu yılın başlarında, platformun aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardı. Facebook’un sorunundan yararlanan sadece Telegram değil. WhatsApp ve Telegram’ın rakibi olan Signal, güvenli mesajlaşma için platforma milyonlarca yeni kullanıcının katıldığını da söyledi.

Ayrıca bkz: Telegram, 1 Milyar Dolar Kâr Elde Etti!

Önceki İçerikGoogle, Milyonlarca Hesap için İki Faktörlü Kimlik Doğrulamasını Varsayılan Yapmak Üzere
Sonraki İçerikSamsung, Kendi Rekorunu Kırma Eşiğinde!
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakHindustan Times

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.