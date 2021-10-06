Telegram Gittikçe Popülerleşiyor – 70 Milyon Yeni Kullanıcı!

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram; platformun Pazartesi günü Facebook kesintisi sırasında 70 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığını; ve dünyanın dört bir yanındaki insanların; yaklaşık altı saat boyunca önemli mesajlaşma servislerinden yoksun kaldığını söyledi.

Birkaç gün önce Facebook, Messenger; sosyal medya platformu Instagram ve mesajlaşma hizmeti WhatsApp dahil olmak üzere; tüm hizmetlerine küresel olarak erişilemediği yaklaşık altı saat boyunca bir kesinti yaşadı.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov; “Telegram’ın günlük büyüme hızı, normları büyük ölçüde aştı ve bir günde diğer platformlardan; 70 milyondan fazla yeni kullanıcıyı karşıladık” dedi.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki platform kullanıcılarının bazılarının, milyonlarca kişi aynı anda kaydolmak için acele ederken daha düşük hızlarla karşılaşmış olabileceğini, ancak hizmetin kullanıcıların çoğunluğu için her zamanki gibi çalıştığını da sözlerine ekledi.

Telegram kısa süre önce bir milyar indirmeyi aştı ve bu yılın başlarında, platformun aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardı. Facebook’un sorunundan yararlanan sadece Telegram değil. WhatsApp ve Telegram’ın rakibi olan Signal, güvenli mesajlaşma için platforma milyonlarca yeni kullanıcının katıldığını da söyledi.

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