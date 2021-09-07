WhatsApp, 1 Kasım’da Android 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.0 Desteğini Bırakacak

WhatsApp mevcut olduğu platformların eski sürümleri için desteği bırakıyor. Bu en son Aralık 2020’de gerçekleşmişti. Bir yıl içinde, Facebook’un sahip olduğu anlık mesajlaşma hizmeti, eski cihazlarda servisini ne zaman durduracağını açıkladı.

Resmi WhatsApp SSS sayfasına göre, mesajlaşma uygulaması, geçen yılın sonunda minimum olarak belirlenen işletim sistemlerinin sürümleri üzerinde çalışmayı durduracak.

Bu, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma hizmetinin 1 Kasım 2021’den itibaren artık Android 4.0.3, iOS 9 ve KaiOS 2.5.0‘da çalışmayacağı anlamına geliyor.

Yukarıda belirtilen işletim sistemlerinden herhangi birini çalıştıran akıllı telefonlar/özellikli telefonlar kullanıyorsanız, WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için varsa daha yeni bir sürüme güncellemeniz veya yeni minimum gereksinimlere sahip bir telefona geçmeniz gerekiyor.

Şirket, Kasım 2021’den itibaren WhatsApp’ın minimum Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 veya KaiOS 2.5.1 gerektireceğini belirtiyor. Ek olarak firma, iOS sürümü ne olursa olsun, bir iPhone aracı ile uygulamanın çalışmayacağını açıkça belirtiyor.

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