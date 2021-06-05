WhatsApp Web Karanlık Mod Etkinleştirme

WhatsApp, diğer rakip uygulamalardan daha geniş kullanıcı tabanına sahip, dünya çapında en çok kullanılan sosyal mesajlaşma uygulamasıdır. Şirket, belirli aralıklarla yeni özellikler ve geliştirmelerle uygulamayı güncellemeye devam ediyor ve son zamanlarda gizlilik politikası yüzünden tartışmalara konu oluyor. WhatsApp, genel kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için birçok yeni özellik kazandı.

Karanlık Mod, bu günlerde her büyük sosyal medya platformu için bir zorunluluk haline geldi. iOS ve Android için WhatsApp kararlı uygulamasına karanlık modu getirdikten sonra, resmi olarak WhatsApp Web‘de de bu özellik bulunuyor. WhatsApp Web’de karanlık modu etkinleştirebilmek için doğru yere geldiniz.

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Uygulamayı en son beta sürümüne yükselttikten sonra karanlık modu etkinleştirmek oldukça kolay bir işlemdir. İşte bu birkaç adımda yeni modu etkinleştirmek için bir geçici çözüm sunuyoruz.

Önkoşullar:

Tarayıcılarınızı yükseltin – Google Chrome veya Firefox en son sürüme yükselmiş olmalı.Akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını en son ürün yazılımına yükseltin.

WhatsApp Web’de Karanlık Modu etkinleştirme adımları

WhatsApp Web için karanlık modu almak için adımları dikkatlice izleyin.

Mağazadan Chrome tarayıcılar için Stylus uzantısını indirin ve yükleyin.

Şimdi web.whatsapp.com’u açın ve ilk kez kullanıyorsanız barkodu tarayın.

Tarayıcı için karanlık temayı otomatik olarak göreceksiniz.

Kullanıcılar, uzantı ayarına giderek renk şemalarını değiştirebilir.

Stylus uzantısı ayrıca koyu tema ve diğer renk şemaları dahil olmak üzere özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca, kullanıcı “Tüm stilleri kapat” seçeneğine tıklayarak tüm stilleri devre dışı bırakabilir.

WhatsApp kararlı uygulaması, hem Android hem de iOS platformlarında karanlık modu alıyor. Karanlık mod duvar kağıdı, WhatsApp mobil uygulamasında Ayarlar > Sohbetler > Karanlık Mod geçişine gidilerek açılabilir.