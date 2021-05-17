WhatsApp, Hesapları Silmekten Vazgeçti!

Facebook’un satın aldığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tartışmalı gizlilik politikası ile ilgili yeni bir mesaj paylaşarak, kullanıcıların kişisel mesajlarını görememelerini ve kullanıcılar istedikleri zaman yeni şartları kabul edebilecekleri için hesabı silmeyeceklerini açıkladı.

Açıklama, gizlilik politikası ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe gireceği 15 Mayıs’ta Twitter üzerinden geldi. Şirket, neredeyse alaycı bir şekilde şunları söyledi: “Tamam mı. Bunu yapalım. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz.”

Şirket, Ocak ayının başlarında tartışmalı gizlilik politikası güncellemesiyle devam edeceğini, ancak kullanıcıların bunu “kendi hızlarında” okumalarına izin vereceğini ve ayrıca ek bilgiler sağlayan bir afiş göstereceğini söyledi.

Ocak ayında mesajlaşma platformu, kullanıcıları Facebook ve grup firmalarıyla sınırlı kullanıcı verilerini paylaşabileceği yeni bir gizlilik politikası hazırladığını bildirdi. Küresel bir tepki uyandırdı ve kullanıcıları diğerlerinin yanı sıra Telegram ve Signal gibi rakip uygulamalara göndererek WhatsApp’ın yeni politika lansmanını Mayıs’a kadar ertelemesini ve güncellemenin, kullanıcıların işletmelerle mesajlaşmasına izin vermeye odaklandığını ve kişisel konuşmaları etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmasını istedi.

WhatsApp, yurtiçi mesajlaşma platformu BiP başta olmak üzere Türkiye’deki birçok kullanıcıyı diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırdı. Uygulama, cep telefonu operatörü Turkcell tarafından geliştirilmişti.