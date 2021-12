WhatssApp gibi çok popüler bir sosyal medya uygulaması varken, Telegram sosyal medya piyasasına WhatsApp’a rakip olarak geldi. Ayrıca her geçen gün Telegram’ın kullanıcı sayısı büyümeye devam ediyor. Telegram, diğer platformlarda olduğu gibi bir hesap açmanızı istiyor. Ancak birçok kullanıcının aklında Telegram hesabı nasıl silinir? Başıma bir şey gelir mi? Soruları sıkça yer tutuyor.

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013’te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne dayanıyor.

Telegram Hesabı Silme Yolları

1-) Telefondan

Telefonunuzdaki Telegram uygulamasını açın.

Ardından Ayarlar’ı açın.

Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girin.

Aşağıda “Bu kadar süre uzaktaysam hesabımı sil” seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.

seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın. Açılan menüden istediğiniz bir zaman seçin. Şimdi Telegram uygulamasını telefonunuzdan tamamıyla kaldırın. Bu süre sonunda Telegram hesabınızla beraber tüm verileriniz otomatik olarak silinecektir.

Ancak unutmamalısınız ki hiç bir şekilde çevrimiçi olmamanız gerekiyor.

2-) Link yoluyla

Hesabınızı devre dışı bırakmanın bir başka yolu da, Telegram hesap kapatma linki kullanmaktır. Bu sayede herhangi bir süre beklemenize gerek kalmaz. Hesabınız o andan itibaren silinir. Bunun için;

Telegram hesap silme internet adresine gidin.

internet adresine gidin. İstenen yere numaranızı başında +90 koduyla birlikte girin.

birlikte girin. Ardından Next’e basın. Şimdi telefonunuza bir güvenlik kodu gelecek.

Sonraki aşamada istenen yere o güvenlik kodunu girin. Ardından “Sign in”e basın.

Bu işlem sizi Telegram hesap kapatma sayfasına yönlendirecek. “Why are you leaving?” (Neden gidiyorsun?) sorusuna hesap silme nedeninizi yazın. Son olarak “Delete my account” (Hesabımı sil) butonuna tıklayın.

3-) PC Üzerinden

Telegram hesap silme işlemi Android ve iPhone’da olduğu kadar, bilgisayarda da çok kolay. Hesabınızı Telegram hesap kapatma linki sayesinde kalıcı olarak kapatabilirsiniz.

Telegram hesap silme internet adresine gidin.

Numaranızı başında +90 koduyla birlikte girin.

Next’e basın. Telefonunuza bir güvenlik kodu gelecek.

İstenen yere o güvenlik kodunu girin. Ardından “Sign in”e basın.

Bu işlem sizi Telegram hesap kapatma sayfasına yönlendirecek. “Why are you leaving?” (Neden gidiyorsun?) sorusuna Telegram hesap silme nedeninizi yazın. Son olarak “Delete my account” (Hesabımı sil) butonuna tıklayın.

Hesabınızla birlikte Telegram mesajları, grupları, profil fotoğrafı gibi veriler kalıcı olarak silinecektir.

Link yoluyla ve PC üzerinden silme işlemi birbiriyle aynıdır. Fakat PC üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek çok daha kolaydır.

