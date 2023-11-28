Türk oyun sektörünün İstanbul, Ankara ve İzmir dışında da büyük gelişim gösterdiğini söylemek mümkün. Pek çok kent de yer alan önemli üniversitelerin gençlik ve oyun toplulukları, dikkat çekici etkinliklere imza atıyor. Gelecek hafta sonu, Uludağ Dijital Oyun Tasarımı Topluluğu tarafından Görükle Gençlik Merkezi’nde “Game Artist nedir, ne yapar?” sorularının cevap bulacağı etkinlik, Bursa’da oyun geliştirme tutkunları için düzenlenecek.

Bursa’da Oyun Geliştirme Etkinliği: Game Artist Nedir, Ne Yapar?

Bursa’daki oyun geliştirme meraklılarını bir araya getirmeyi ve insanlara sektörü tanıtmayı hedefleyen öğrenci topluluğu; “Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu” geçtiğimiz yıldan bu yana faaliyetlerine olanca hızıyla devam ediyor. Bursa’da video oyunlarına ve oyun geliştirmeye yönelik olarak farkındalığı artıran topluluk, düzenlediği etkinliklerle de adından söz ettiriyor.

Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu tarafından önümüzdeki hafta sonu (2 Aralık) düzenlenecek olan “Game Artist nedir, ne yapar?” konulu etkinlik, Cumartesi günü saat 19.30 da başlayacak. Etkinlikte konuşmacı olarak Mega Fortuna şirketinden Murat Karakoç ve Berk Karahanoğulları yer alacak.

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Etkinlik Ücretli Mi, Nasıl Katılım Sağlarım?

Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu’nun düzenleyeceği “Game Artist nedir, ne yapar?” konulu etkinliğe katılım tamamen ücretsiz. Bununla birlikte, katılımcılardan bir form doldurmaları talep edilmekte… Online olarak doldurulabilecek form ile Görükle Gençlik Merkezi’ndeki etkinliğe katılım sağlamak mümkün. İlgili forma aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:

https://rebrand.ly/GameArtist-Nedir

Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu ULUDOTT Nedir?

2022 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu ULUDOTT, Bursa da oyun geliştirmeye ilgi duyan herkesi bir araya getirerek sinerji oluşturmaya çalışan kayda değer bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Düzenlediği etkinliklerle, seminerlerle ve eğitimlerle oyun sektöründe kariyer hedefleyenlere yardımcı olan ULUDOTT’un 2023 – 2024 akademik yılı içerisindeki düzenlediği organizasyonlar da tüm hızıyla sürüyor.