Bütçe Dostu Oppo A38 Modelinin Özellikleri Sızdırıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, bütçe dostu çıkardığı akıllı telefonlar ile insanların kalbini kazanmaya devam ediyor. Uygun fiyatı ile pazara gelecek olan Oppo A38 modelinin özellikleri sızdırıldı.

Akıllı telefon dünyasında çıkardığı orta segment telefonlarla adından sıkça söz ettiren Oppo, yeniden bütçe dostu telefonları ile pazarda yerini alıyor. Özellikle ülkemizde yaşanan dolar kurundaki artış yüzünden akıllı telefonların fiyatı oldukça yükseldi. Durum böyle olunca insanlar bütçe dostu telefonları daha fazla tercih etmeye başladı.

Oppo A38, Helio G80 işlemci ile gelecek olan modelin 6.56 inç HD+ bir ekranı yer alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihazda 1 TB’a kadar microSD kart kullanılabilecek.

Şu anlık fiyat bilgisi ve çıkış tarihi sızdırılmayan Oppo A38, ilerleyen dönemlerde resmi tanıtımın yapılması ile pazarda yerini alacağa benziyor.

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