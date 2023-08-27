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Bütçe Dostu Oppo A38 Modelinin Özellikleri Sızdırıldı!

Uygun fiyatı ile pazara gelecek olan Oppo A38 modelinin özellikleri sızdırıldı.

İbrahim Özbek

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Oppo A38

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, bütçe dostu çıkardığı akıllı telefonlar ile insanların kalbini kazanmaya devam ediyor. Uygun fiyatı ile pazara gelecek olan Oppo A38 modelinin özellikleri sızdırıldı.

Akıllı telefon dünyasında çıkardığı orta segment telefonlarla adından sıkça söz ettiren Oppo, yeniden bütçe dostu telefonları ile pazarda yerini alıyor. Özellikle ülkemizde yaşanan dolar kurundaki artış yüzünden akıllı telefonların fiyatı oldukça yükseldi. Durum böyle olunca insanlar bütçe dostu telefonları daha fazla tercih etmeye başladı.

Oppo A38, Helio G80 işlemci ile gelecek olan modelin 6.56 inç HD+ bir ekranı yer alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihazda 1 TB’a kadar microSD kart kullanılabilecek.

Oppo A38

Şu anlık fiyat bilgisi ve çıkış tarihi sızdırılmayan Oppo A38, ilerleyen dönemlerde resmi tanıtımın yapılması ile pazarda yerini alacağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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