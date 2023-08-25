Vergi İndirimi Gelirse Alınabilecek Telefonlar Neler!

Son yapılan açıklamalar ile beraber gelmesi beklenen vergi indirimi, öğrencilerin hangi akıllı telefonları alabilecekleri konusunda soru işareti yarattı. Bugün sizlere öğrencilerin alabileceği vergi indirimli telefonlar ve detaylarını paylaşacağız.

Ülkemiz özelinde halen devam eden kur dalgalanmaları, başta elektronik araçlar olmak üzere her ürünün fiyatını artırıyor. İnsanlar yeni telefon almanın ne kadar zor olduğunu dile getirirken, öğrenciler için vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesi verildi.

Yapılan açıklamalara göre, vergi indirimi ile beraber alınacak vergisiz telefonların kesin olmamakla birlikte yerli cihazlarda geçerli olacağı söyleniyor. Bu söylentiye göre listemiz ciddi anlamda daralıyor ancak halen öğrenciler için iyi akıllı telefonlar var diyebiliriz.

Vergi indirimi ile alınabilecek Android akıllı telefon listesi şu şekilde;

Reeder P13 Blue Max 2022 128 GB

Reeder S19 Max 128 GB

TCL 20E 32 GB

Reeder S19 Max Pro 128 GB

Realme C21Y 64 GB

Vivo Y11S 32 GB

General Mobile Gm 21 Plus New Edition 64 GB

Samsung Galaxy A04E 128 GB

Poco C40 64 GB

Xiaomi Redmi 10C 128 GB

Xiaomi Redmi 12C 128 GB

TCL 20 SE 64 GB

Casper Via F30 Plus 128 GB

vivo Y21S 128 GB

Söylentilerin aksine tüm akıllı telefonlarda böyle bir vergi indirimi yaşanması, en çok genç öğrencileri mutlu edecektir. İlerleyen dönemde konu hakkında resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz.

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