Vergi İndirimi Gelirse Alınabilecek Telefonlar Neler!

Son yapılan açıklamalar ile beraber gelmesi beklenen vergi indirimi, öğrencilerin hangi akıllı telefonları alabilecekleri konusunda soru işareti yarattı. Bugün sizlere öğrencilerin alabileceği vergi indirimli telefonlar ve detaylarını paylaşacağız.
Ülkemiz özelinde halen devam eden kur dalgalanmaları, başta elektronik araçlar olmak üzere her ürünün fiyatını artırıyor. İnsanlar yeni telefon almanın ne kadar zor olduğunu dile getirirken, öğrenciler için vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesi verildi.
Yapılan açıklamalara göre, vergi indirimi ile beraber alınacak vergisiz telefonların kesin olmamakla birlikte yerli cihazlarda geçerli olacağı söyleniyor. Bu söylentiye göre listemiz ciddi anlamda daralıyor ancak halen öğrenciler için iyi akıllı telefonlar var diyebiliriz.
Vergi indirimi ile alınabilecek Android akıllı telefon listesi şu şekilde;
- Reeder P13 Blue Max 2022 128 GB
- Reeder S19 Max 128 GB
- TCL 20E 32 GB
- Reeder S19 Max Pro 128 GB
- Realme C21Y 64 GB
- Vivo Y11S 32 GB
- General Mobile Gm 21 Plus New Edition 64 GB
- Samsung Galaxy A04E 128 GB
- Poco C40 64 GB
- Xiaomi Redmi 10C 128 GB
- Xiaomi Redmi 12C 128 GB
- TCL 20 SE 64 GB
- Casper Via F30 Plus 128 GB
- vivo Y21S 128 GB
Söylentilerin aksine tüm akıllı telefonlarda böyle bir vergi indirimi yaşanması, en çok genç öğrencileri mutlu edecektir. İlerleyen dönemde konu hakkında resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz.
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