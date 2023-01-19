Bütçe Dostu Samsung Galaxy A24 Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Samsung, bütçe dostu modeli Galaxy A24 modeli için teknik özelliklerini açıkladı.

Samsung, tüm enerjisini ve gücünü yeni çıkacak olan amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S23 serisi üzerine harcarken, bir yandan da düşük bütçe dostu modellerini de piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy A24 modeli ise düşük bütçeli bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy A24, gücünü 6nm sürecinden geçen Helio G99 işlemcisinden alacak. Ek olarak grafik birimini de Mali-G57 MC2 ile sağlıyor. Samsung Galaxy A24; 6,24 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızında FHD+ Super AMOLED ekranla gelecek. Cihazın arka panelinde 50 MP ana, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera yer alacak. Ek olarak ön tarafta da 13 MP selfie kamerası bulunacak.

5000 mAh bir bataryaya sahip olan modelin 25 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Kutudan Android 12 işletim sistemiyle çıkacak. Galaxy A24 için önceki sızıntılarda 4/6 ve 8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle geleceği bilgisi bulunuyor. Fiyatı her ne kadar belli olmasa da 6000 TL bandında olması tahmin ediliyor.

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