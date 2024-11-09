Buz Devri Severlere Müjde: Ice Age 6 Geliyor! İşte Detaylar

Animasyon filmleri arasında Buz Devri’nin yeri pek çok seyirci için başkadır. Serinin ilk filmi 2002 yılında vizyona girdi ve Sid, Diego, Manny gibi muhteşem karakterleri ile en beğenilen yapımlardan biri olmayı başardı. 2021 yılında filmin yaratıcısı Blue Sky Studios’un kapanışı filmin fanlarını üzse de şimdi Buz devri severlere büyük bir müjde var; Ice Age 6 geliyor. İşte ayrıntılar…

Buz Devri Severlere Müjde: Ice Age 6 Geliyor!

Buz Devri animasyon serisi şimdiye dek Walt Disney bünyesindeki Blue Sky Studios tarafından geliştirilmekte idi. Ancak 2021 yılında Blue Sky Studios sektöre veda etti; pandemi ile birlikte gelen ekonomik problemler neticesinde Walt Disney stüdyonun kapatılmasına karar verdi. Blue Sky’ın kapatılışı Buz Devri severleri oldukça üzmüştü ve artık serinin devam etmeyeceği düşünülmüştü. Ancak beklenildiği gibi olmadı ve müjde gibi bir haber geldi.

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Walt Disney, en sevilen animasyon film serilerinden biri olan Buz Devri’nin yeni filmi Ice Age 6’nın yapımına başlandığını duyurdu. Bu haber animasyon dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Filmin 2026 yılında izleyiciye sunulması planlanıyor ancak vizyon tarihi henüz kesinleşmiş değil. Disney’in yayınladığı Buz Devri 6’nın duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

D23 Brasil etkinliği kapsamında Ice Age 6’nın yapımına başlandığı duyuruldu. Film hakkında henüz çok fazla detay bilinmese de bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu kapsamda yeni Buz Devri filminde, serinin sevilen ana karakterleri Sid, Manny, Dieogo, Scrat, Manfred’in yer alacağını belirtebiliriz. Seslendirme kısmında ise karakterlere sesleri ile hayat veren oyuncular; John Leguizamo, Ray Romano, Queen Latifah, Simon Pegg, Denis Leary yer alacak.

Buz Devri 6 2026’da Vizyonda!

Buz Devri animasyon serisi 2002 yılında yayınlanan ilk film ile başladı. Şimdiye dek toplamda 5 ana film ile izleyicinin karşısına çıkan Buz Devri’nin bu ana filmlerin dışında 2022 yılında bir spin of filmi de yayınlandı; “Buz Devri: Buck Wild’ın Maceraları”. Bu spin of filmi; keseli sıçan kardeşler Crash ve Edie ile bu ikilinin gelincik dostu Buck Wild’ın maceralarını konu edinmekte ve izleyici tarafından da son derece beğenilmiş bir yapım.

Buz Devri serisinin son ana filmi Büyük Çarpışma, 2016 yılında yayınlanmıştı. Serinin 6. filminin 2026 yılında yayınlanacağını düşündüğümüzde, serinin 10 yıl gibi uzun bir aradan sonra yeni filmle izleyicinin karşısına çıkacağını söyleyebiliriz. Şimdi’ye de Buz Devri filmleri Blue Sky Studios’tan çıkıyordu. Bilindiği üzere stüdyo 2021 yılında kapatıldı.

Disney yapımcılığında çıkacak olan bu değerli yapım şimdiden animasyon severleri heyecanlandırdı bile. Buz Devri 6 hakkında detaylar belli oldukça biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.